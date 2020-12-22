Для той, которая прошла 2020-й: женские подарки до 999 грн

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Уходящий год точно не был подарком. И именно поэтому Новый год точно должен быть с подарками! Тем более, что женщины ждут приятные сюрпризы к каждому празднику.

К счастью, есть довольно много вариантов полезных и стильных подарков в пределах 999 грн, которым обрадуется любая женщина. Ловите подборку и готовьтесь к празднику!

Набор для ухода за лицом

Женщины всегда хотят выглядеть значительно моложе своего реального возраста, поэтому очень заботятся о коже лица, тратят невероятные суммы на разнообразные средства. Однако далеко не каждая знает, что можно делать процедуры по уходу и омоложения в домашних условиях благодаря специальному набору для массажа и очищения кожи лица с различными щеточками, спонжами и роликом. Удивите ее и подарите именно это – ей точно понравится.

Модель: Набор для ухода за кожей лица SCARLETT SC-CA301F02

Стоимость: 206 грн.

Маникюрный набор

Возможно, вы не совсем в теме, но иметь дома аппарат для маникюра и педикюра очень престижно и сэкономит вашей семье кучу денег. Здесь аж восемь насадок для рук и ног, для мягких пяток и ухоженных ногтей. Работает аппарат от сети или на аккумуляторах.

Модель: Маникюрный набор MAXWELL MW-2601

Стоимость: 565 грн.

Фен с диффузором

Для женщины много фенов не бывает. Этот прибор нужен ей дома, в спортзале, в бассейне, в путешествиях. Поэтому не надо волноваться, что такой подарок окажется ненужным. Просто выберите современную модель и проверьте, чтобы в комплекте была популярна насадка – диффузор – для объемной прически.

Модель: Фен ROWENTA Studio Dry Glow CV5830F0

Стоимость 799 грн.

Выпрямитель для волос

Не спрашивайте, что это такое, поверьте на слово: женщинам этот прибор очень нужен. Чтобы волосы были, как у моделей в рекламе – ровными и блестящими. Кстати, эта вещица ещё называется утюжком для волос. Два температурных режима и быстрый нагрев в минуту – именно такие характеристики оптимальны для эффективной эксплуатации.

Модель: Выпрямитель PHILIPS BHS375/00

Стоимость: 649 грн.

Фитнес-браслет

Даже если она об этом не говорит, она всегда думает о том, как бы стать поизящней. Конечно, даря фитнес-браслет, даже не думайте намекать на это. Говорите, что это – для ее здоровья и стиля. И только так. Браслет измеряет пульс, скорость передвижения, количество пройденных шагов и потраченных калорий. Имеет защиту от влаги и пыли.

Модель: Фитнес-браслет HUAWEI Band 4 Sakura Pink

Стоимость: 799 грн.

Подборка подарков сделана на основе предложений сети Фокстрот. Эти и множество других гаджетов со скидками до 70% и доставкой за 1 грн заказывайте на foxtrot.ua или покупайте в магазинах Фокстрот.