Для той, которая прошла 2020-й: женские подарки до 999 грн

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

22.12.2020 г.
18:46Украинские военные получили истребитель МиГ-29 (ФОТО)
18:28Британцы в панике "сметают" продукты из-за мутации COVID-19 (ФОТО)
17:22США обеспокоены известиями о захвате украинского солдата на Донбассе
15:02София Ротару тайно продает свой отель в оккупированной Ялте за 25 млн евро
14:41Для той, которая прошла 2020-й: женские подарки до 999 грн
13:20В Украину идет похолодание: синоптики пообещали на выходных снег
12:25На Украину обрушится снегопад - синоптики
Все новости общества

Аналитика

22.12.2020

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
2020 год оказался очень непростым. В народе издавна сложилось убеждение, что високосный год — несчастливый, а потому принесет «не пироги и пышки, а синяки ...
22.12.2020

Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут

Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
Неимоверно возросшие возможности информационных технологий угрожают поставить крест на тех гражданских правах и свободах, которые до сих пор считались ...
18.12.2020

"Укроборонпром" к дерибану готов?!

Укроборонпром к дерибану готов?!
Основанный во времена Януковича в 2010 году и погрязший в коррупционных скандалах концерн "Укроборонпром", похоже, оканчивает свой земной путь и готовится ...

Последние новости

22.12.2020 г.
18:46 Украинские военные получили истребитель МиГ-29 (ФОТО)
18:28 Британцы в панике "сметают" продукты из-за мутации COVID-19 (ФОТО)
17:56 В Антарктиде на исследовательской базе обнаружили Covid-19
17:48 «Я не мог молчать»: эпидемиолог призывает ООН выполнить свои обязательства по защите информаторов
17:22 США обеспокоены известиями о захвате украинского солдата на Донбассе
16:58 Часть Киева накрыл густой туман (ВИДЕО)
16:38 США ужесточают санкции против китайских компаний, - Reuters
16:08 Китай впервые запустил новейшую ракету-носитель с пятью спутниками
16:02 «Движение за спасение Отечества»: в Армении проходит общенациональная забастовка
15:30 США ужесточили санкционный удар по России
15:02 София Ротару тайно продает свой отель в оккупированной Ялте за 25 млн евро
14:45 Самый большой баланс позитива и негатива – у Медведчука, – КМИС и "Демократические инициативы" по заказу посольства Нидерландов
14:41 Для той, которая прошла 2020-й: женские подарки до 999 грн
14:39 Скандал: Университет внутренних дел проверяет танцы студенток под песню российской шансон-группы "Воровайки" (ВИДЕО)
14:20 Виктор Ляшко объяснил возможные причины мутации COVID-19
13:59 НБУ ввел антикризисные меры для банков на период локдауна
13:48 АПИТУ попросило «АЛЛО» покинуть ассоциацию после скандала с уклонением от уплаты налогов через платежную систему «ГлобалМани» и ФОПы
13:40 Резников рассказал, как Украине получить компенсации от РФ
13:31 Путин назначил себя пожизненным сенатором Совета Федерации РФ
13:20 В Украину идет похолодание: синоптики пообещали на выходных снег
13:00 Boeing собирается обогнать Россию в качестве крупнейшего поставщика вооружений в Индии
12:25 На Украину обрушится снегопад - синоптики
12:23 Не старики: Стало известно, кто наиболее уязвим к вирусу-мутанту
12:13 В Украине антибиотики будут продавать по-новому
11:41 COVID-19 добрался до Антарктиды
11:09 Медики рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест, чтобы он показал верный результат
11:00 Человечество спасет антибиотик из тараканов - исследование
09:53 Первый год с коронавирусом: как пандемия повлияла на экономику мира
09:38 Фото дня: как менялись главные елки Украины последние 20 лет
09:21 В Италии дали важные советы тем, кто лечится от коронавируса дома
08:47 Епифаний рассказал, как украинская церковь относится к вакцинации
08:00 SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее сезонного гриппа
07:30 Вакцина от COVID-19 может не справиться с британским вирусом-мутантом, - врач-инфекционист
07:30 В Европе резко увеличился спрос на украинских рабочих
07:15 В США продолжают испытывать перспективный конвертоплан Bell V-280 Valor (ВИДЕО)
07:11 Япония утвердила рекордный оборонный бюджет размером 51,7 млрд долларов
21.12.2020 г.
23:18 Стало известно, когда Apple представит собственный электромобиль
22:48 Ученые зафиксировали интересный факт из жизни осьминогов
21:59 Космические силы США получили официальное название: подробности
21:29 Ежегодно около 800 кадровых российских военнослужащих воюют на Донбассе, - разведка
20:57 ЕС официально утвердил вакцину от COVD-19
20:39 Армия США наращивает производство M109A7 Paladin
20:18 Тело Кернеса доставили в Харьков
19:56 Украину накроет арктический воздух
19:50 Стало известно, на каком заводе Турция будет строить корветы для ВМС Украины
19:19 Сегодня в небе появится та самая "Вифлеемская звезда": где можно смотреть онлайн-трансляцию
18:58 Спецназ провел учения по стандартам НАТО (ВИДЕО)
18:32 Археологи восстановили пол, по которому шел Иисус, - Reuters (ВИДЕО)
18:14 В Ираке совершено нападение на посольство США
17:58 В столичной больнице оригинально украсили елку
17:40 Украинский пилот выполнил незабываемый трюк (ВИДЕО)
17:08 Украинцам советуют воздержаться от поездок в Британию из-за нового типа COVID
16:55 Оккупанты на Донбассе взяли в плен бойца ВСУ
16:37 Игорь Чаленко: "И хоть медленными шагами, но мы все-таки идем к миру на Донбассе"
16:02 Компания Boeing провела испытание новейшего беспилотника Loyal Wingman (ВИДЕО)
15:00 ВВС США провели очередные летные испытания гиперзвукового ударного оружия
14:20 В ВСУ рассказали, когда начнется приписная кампания допризывников
14:17 Барьеры сняты: У украинцев станет меньше головной боли с субсидией
14:00 Стоимость проезда в столичных маршрутках может вырасти до 15 гривен
13:58 Выше, чем ожидали в Украине: Названа цена вакцины Pfizer
Все новости »

Для той, которая прошла 2020-й: женские подарки до 999 грн

Главная » Последние новости » Новости общества » Для той, которая прошла 2020-й: женские подарки до 999 грн
 
Печать Отправить на почту

 

 

Уходящий год точно не был подарком. И именно поэтому Новый год точно должен быть с подарками! Тем более, что женщины ждут приятные сюрпризы к каждому празднику.

К счастью, есть довольно много вариантов полезных и стильных подарков в пределах 999 грн, которым обрадуется любая женщина. Ловите подборку и готовьтесь к празднику!

Набор для ухода за лицом

Женщины всегда хотят выглядеть значительно моложе своего реального возраста, поэтому очень заботятся о коже лица, тратят невероятные суммы на разнообразные средства. Однако далеко не каждая знает, что можно делать процедуры по уходу и омоложения в домашних условиях благодаря специальному набору для массажа и очищения кожи лица с различными щеточками, спонжами и роликом. Удивите ее и подарите именно это – ей точно понравится.

Модель: Набор для ухода за кожей лица SCARLETT SC-CA301F02

Стоимость: 206 грн.

Маникюрный набор

Возможно, вы не совсем в теме, но иметь дома аппарат для маникюра и педикюра очень престижно и сэкономит вашей семье кучу денег. Здесь аж восемь насадок для рук и ног, для мягких пяток и ухоженных ногтей. Работает аппарат от сети или на аккумуляторах.

Модель: Маникюрный набор MAXWELL MW-2601

Стоимость: 565 грн.

Фен с диффузором

Для женщины много фенов не бывает. Этот прибор нужен ей дома, в спортзале, в бассейне, в путешествиях. Поэтому не надо волноваться, что такой подарок окажется ненужным. Просто выберите современную модель и проверьте, чтобы в комплекте была популярна насадка – диффузор – для объемной прически.

Модель: Фен ROWENTA Studio Dry Glow CV5830F0

Стоимость 799 грн.

Выпрямитель для волос

Не спрашивайте, что это такое, поверьте на слово: женщинам этот прибор очень нужен. Чтобы волосы были, как у моделей в рекламе – ровными и блестящими. Кстати, эта вещица ещё называется утюжком для волос. Два температурных режима и быстрый нагрев в минуту – именно такие характеристики оптимальны для эффективной эксплуатации.

Модель: Выпрямитель PHILIPS BHS375/00

Стоимость: 649 грн.

Фитнес-браслет

Даже если она об этом не говорит, она всегда думает о том, как бы стать поизящней. Конечно, даря фитнес-браслет, даже не думайте намекать на это. Говорите, что это – для ее здоровья и стиля. И только так. Браслет измеряет пульс, скорость передвижения, количество пройденных шагов и потраченных калорий. Имеет защиту от влаги и пыли.

Модель: Фитнес-браслет HUAWEI Band 4 Sakura Pink

Стоимость: 799 грн.

Подборка подарков сделана на основе предложений сети Фокстрот. Эти и множество других гаджетов со скидками до 70% и доставкой за 1 грн заказывайте на foxtrot.ua или покупайте в магазинах Фокстрот.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 312

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
ЗЕяющий провал бюджета-2020
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Все статьи





Армия

Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Гаубица 152 мм Д-20
Гранатомет РПГ-7
Боевая разведывательная машина FV107 Scimitar (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Ахметов
Ринат
Садовый
Андрей
Арьев
Владимир
Сакварелидзе
Давид
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, «пустышки» и «темные лошадки»


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: В Сети появилось юмористическое видео о невыполненных обещаниях Зеленского (24369)

"Обіцянки-цяцянки": У Мережі з'явилось гумористичне відео про невиконані обіцянки Зеленського (21523)

"Янукович и йолка": В Сети появилась смешная фотожаба про шляпу, снятую с главной елки Украины (10967)


Купить подарки





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Мотор Сич

help




bigmir)net TOP 100

 