В Лондоне Гончарук призвал инвестировать в Украину

Главная » Последние новости » Новости общества » В Лондоне Гончарук призвал инвестировать в Украину В Лондоне Гончарук призвал инвестировать в Украину

Закрыть Отправить

В пресс-центре ЕБРР сообщили, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил почему сейчас выгодно инвестировать в Украину

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Инвестиционном саммите ЕБРР, рассказал почему выгодно инвестировать в Украину, информирует enovosty.com/news.

Гончарук сказал, что Украина является демократической страной и гордится этим. В Украине активно борются с коррупцией и инвесторы выиграют в результате новых законодательных норм о государственно-частном партнерстве

Премьер-министр также в Twitter призвал международное сообщество инвестировать в Украину. Он сообщил, что в ближайшее время в Украине вообще не будет коррупции.

Читайте: Украинские военные отправятся в Ирак для участия в тренировочной миссии НАТО

Как сообщалось ранее, Алексей Гончарук принимает участие в Инвестиционном форуме ЕБРР, который проходит в Лондоне. Там собрались представители шести стран для обсуждения инвестиционных возможностей и инвестиционного климата в странах Восточного партнерства.