СБУ блокировала авиаконтрабанду дронами каннабиса

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СБУ блокировала авиаконтрабанду дронами каннабиса

Служба безопасности Украины сообщает, что контрабандисты активно применяют новейшие технологии, информирует enovosty.com/news.

Современный способ перемещения «товара» за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога. Пакеты с каннабисом на собственном автомобиле они доставляли в один из приграничных районов Сумщины.

Вблизи линии государственной границы «товар» фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию. СБУ задержала двух торговцев во время очередного «воздушного сообщения»: в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны.

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За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация. Разоблачили схему сотрудники УСБУ в Днепропетровской и Харьковской областях.