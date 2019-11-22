Reuters: В Грузии протестующие блокируют государственные учреждения

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Активисты Грузии пытаются заблокировать государственные здания в связи с распространением протеста

В Грузии представители оппозиции пытались заблокировать вход в некоторые государственные учреждения навесными замками и цепями в столице и других городах. Об этом сообщает Маргарита Антидзе в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Активисты также пытались заблокировать государственные учреждения в городах Мцхета, Зугдиди, Поти, Телави и Озургети. Они устанавливали замки на ворота местных муниципалитетов и других государственных учреждений. «Мы не дадим чиновникам работать», — заявил протестующий.

Протесты начались на прошлой неделе после того, как парламент не смог принять закон о смене избирательной системы.

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Ранее Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что блокирование въездов в государственные учреждения является незаконным. «Свобода выражения мнений в стране полностью защищена законом, но в случае незаконного блокирования государственных учреждений полиция будет действовать в рамках закона», — сказал Гахария.