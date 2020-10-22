В Пентагоне не поддерживают жесткую политику в отношении Китая, — The Washington Times

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По мнению аналитиков, в Пентагоне не поддерживают жесткую политику в отношении Китая

По мнению аналитиков, в Совете по внешней и оборонной политике Пентагона доминируют эксперты, которые не отражают жесткую политику в отношении Китая, введенную при президенте Трампе. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Главным среди членов совета директоров, придерживающихся взглядов, расходящихся со взглядами Трампа, является бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Политика Киссинджера была отвергнута администрацией Трампа, которая рассматривает Китай как главного стратегического конкурента и соперника США.

97-летний Киссинджер не принимал участия в недавних заседаниях политического совета, но, как говорят, его влияние остается сильным среди лидеров Пентагона и других членов администрации Трампа. «Например, доктор Киссинджер, безусловно, имеет право на свое мнение о Китае, но оно является полной противоположностью администрации Трампа», — говорят в администрации Трампа

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Совет директоров был недавно проинформирован о ситуации в Китае и. о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвидом Хелви. Критики считают, что Хелви также одобряет прошлую политику взаимодействия с Китаем