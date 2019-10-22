Reuters: Пророссийские сепаратисты на оккупированном Донбассе посадили украинского журналиста на 15 лет

Главная » Последние новости » Новости общества » Reuters: Пророссийские сепаратисты на оккупированном Донбассе посадили украинского журналиста на 15 лет Reuters: Пророссийские сепаратисты на оккупированном Донбассе посадили украинского журналиста на 15 лет

Закрыть Отправить

Пророссийские сепаратисты на оккупированном Донбассе посадили украинского журналиста на 15 лет за шпионаж

Пророссийские сепаратисты на оккупированном Донбассе посадили украинского журналиста на 15 лет после того, как суд признал его виновным «в шпионаже в пользу Украины». Об этом сообщают Эндрю Осборн и Наталья Зинец в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

30-летний украинский журналист Станислав Асеев исчез в Донецкой области в июне 2017 года, где он работал от имени украинского представительства Радио Свобода, финансируемой правительством США.

В заявлении, опубликованном так называемой ДНР, говорится, что Асеев предоставил СБУ материалы, показывающие сепаратистов на Донбассе «в негативном свете». Его также обвинили в вербовке других лиц для сбора разведданных в пользу Украины. В результате Асеева признали виновным в экстремизме и шпионаже, и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Читайте: США обвинили Россию в активном использовании студентов для шпионажа

МИД Украины выразил протест против «псевдообвинений» и призвал Россию срочно освободить журналиста