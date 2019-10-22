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Озоновая дыра над Южным полюсом уменьшилась до рекордных размеров

Главная » Последние новости » Новости общества » Озоновая дыра над Южным полюсом уменьшилась до рекордных размеров
 
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В начале октября над Южным полюсом зафиксировано рекордное уменьшение озоновой дыры. Сейчас ее площадь составляет 10 млн кв. километров.

Аппараты NASA и NOAA зафиксировали уменьшение дыры над Южным полюсом планеты. Специалисты заметили необычное явление: в тот период, когда дыра должна была расширятся, она сузилась, информирует enovosty.com/news.

В октябре 2019 года ее размер достиг рекордно малого. На данный момент площадь составляет 10 млн кв км. Ученые этому очень рады. Наблюдения позволяют уверено сказать, что озоновый слой способен самовосстанавливаться.

По мнению специалистов, к исчезновению озоновых дыр ведут низкие температуры и отсутствие солнечных лучей.

Справка. Приблизительно в 10…40 км над Землей располагается озоновый слой. Он находится в стратосфере. Благодаря ему поверхность планеты защищена от ультрафиолетового излучение. К увеличению озоновых дыр приводят реакции активных форм хлора и брома. Молекулы озона под действием химреакций разрушаются.

Читайте: Над Антарктидой исчезла озоновая дыра


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 161

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