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Нацполиция уничтожила плантацию конопли

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На Прикарпатье полиция уничтожила плантацию конопли

На Прикарпатье полиция уничтожила плантацию конопли, которая размещалась в четырех теплицах, — сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Плантацию в Косовском районе Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили еще в сентябре этого года. Ее круглосуточно охраняли спецназовцы областной полиции. Оттуда было вывезено более 89 000 наркосодержащих растений.

Наркосодержащие растения и преступную группу правоохранители совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры обнаружили в сентябре 2019 года. Опечатанные теплицы находились под круглосуточной охраной спецназа полиции Ивано-Франковской области.

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В процессе предварительного расследования суд постановил коноплю уничтожить. Поэтому вчера, 21 октября, следователи следственного управления, сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП, полицейские райотделов и соответствующие службы вывезли из теплиц на открытую территорию 89,3 тысячи растений конопли и уничтожили.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 61

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