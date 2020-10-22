Контрразведка блокировала канал незаконной миграции иностранцев
Контрразведка СБУ блокировала канал незаконной миграции иностранцев в Украину
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы лиц, которые наладили канал незаконной миграции иностранцев. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.
Установлено, что злоумышленники создали ряд фиктивных субъектов хозяйствования на территории Житомирской области, которые не совершали никакой хозяйственной деятельности. Они использовали исключительно как прикрытие для незаконного въезда и легализации в Украине выходцев из одной из стран Ближнего Востока.
Общая стоимость предоставления незаконных «услуг» организаторов колебалась от 3 до 20 000 долларов США в зависимости от комплекта поддельных документов.
Читайте: Украина открыла двери IT-специалистам из Беларуси
21 октября контрразведка СБУ задержала в Житомире одного из участников преступной группы при получении денежного вознаграждения за организацию незаконной переправки в Украину одного из клиентов. По результатам проведения обысков правоохранители изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности.