Контрразведка блокировала канал незаконной миграции иностранцев

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Контрразведка СБУ блокировала канал незаконной миграции иностранцев в Украину

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы лиц, которые наладили канал незаконной миграции иностранцев. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что злоумышленники создали ряд фиктивных субъектов хозяйствования на территории Житомирской области, которые не совершали никакой хозяйственной деятельности. Они использовали исключительно как прикрытие для незаконного въезда и легализации в Украине выходцев из одной из стран Ближнего Востока.

Общая стоимость предоставления незаконных «услуг» организаторов колебалась от 3 до 20 000 долларов США в зависимости от комплекта поддельных документов.

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21 октября контрразведка СБУ задержала в Житомире одного из участников преступной группы при получении денежного вознаграждения за организацию незаконной переправки в Украину одного из клиентов. По результатам проведения обысков правоохранители изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности.