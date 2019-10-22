Единственный потомок Наполеона Бонапарта сыграл свадьбу: подробности торжества

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Наследник Наполеона Бонапарта, Жан-Кристоф принц Наполеон, женился. Пра-пра-пра-племянник взял в жены графиню Олимпию.

33-лений Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт и 31-летняя графиня Олимпия фон унд цу Арко-Циннерберг связали себя узами брака. Церемония проходила в Париже. Наполеон женился на пра-пра-внучке Карла І (короля Австрии), информирует enovosty.com/news.

Торжественная церемония происходила на территории парижского Дома инвалидов. Место было выбрано не случайно – именно здесь захоронен легендарный наполеон Бонапарт. Вечером молодожены и гости перебрались в дворец Фонтобелло. Этот замок известен тем, что в 12 веке был резиденцией французских королей, сейчас он входи в список объектов наследия ЮНЕСКО.

Свадьба проходила на выходных. На мероприятие съехалась все европейские аристократы. К алтарю невеста шла с букетом белых ландышей. Одета она была в белое кружевное венчальное платье с продолговатым шлейфом. Наряд был дополнен тонкой фатой и накидкой.

В качестве свадебного автомобиля был выбран винтажный кабриолет марки DS Citroen.

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