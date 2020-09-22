В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в шпионаже на Китай, — Fox News

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В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в передаче информации китайскому правительству о деятельности тибетцев в Нью-Йорке

В Нью-Йорке был арестован офицер полиции по подозрению в шпионаже на китайское правительство. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

33-летний Баймададжи Ангванг, родившийся в Тибете, якобы докладывал китайскому консульству о деятельности этнических тибетцев в Нью-Йорке. Кроме этого, ему было поручено вербовать осведомителей в тибетской общине

Кроме того, в мае 2019 года Ангванг разработал схему обмана Министерства обороны «и получения денег и имущества от правительства США мошенническим путем».

Следователи обнаружили, что в 2016 году Ангван перевел 100 000 долларов на счет своего брата, а затем перевел еще 50 000 долларов неизвестному лицу в Китае. Кроме того, по словам официальных лиц, Ангванг получал несколько банковских переводов из Китая.