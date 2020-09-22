В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в шпионаже на Китай, — Fox News

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

22.09.2020 г.
15:30В украинском учебнике обнаружили серьезную историческую ошибку про Киев (ФОТО)
14:48Немецкий вирусолог развеял главные мифы о COVID-19
14:20В дизайнерской защитной маске: Иванка Трамп поразила публику своим безупречным нарядом (ФОТО)
12:39Украина модернизирует Ан-26 для интеграции с американской системой Т-11
10:50Украина начала масштабные военные учения с участием более 100 военных частей
09:48В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в шпионаже на Китай, - Fox News
09:25ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе более 20 РСЗО
Все новости общества

Аналитика

22.09.2020

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют дыру в бюджете
Никогда такого не было, и вот опять... Эта модная нынче поговорка вспоминается даже при беглом взгляде на проект бюджета-2021, да еще в контексте той ...
18.09.2020

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Многим казалось, что в Днепре исход выборов предрешен задолго до дня голосования в пользу неофициального градоначальника Геннадия Корбана и команды официального ...
18.09.2020

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Уже скоро в Украине стартует отопительный сезон. А значит, что счета за коммунальные услуги этой осенью и зимой могут резко увеличиться. Правда, выборы ...

Последние новости

22.09.2020 г.
16:54 В МИД отвергли возможность отмены безвиза с ЕС для Украины
16:53 Названы три причины стремительного падения украинской экономики
16:42 Украинских велосипедистов ждут новые требования
15:53 С "Северным потоком-2" будет бороться целая коалиция
15:30 В украинском учебнике обнаружили серьезную историческую ошибку про Киев (ФОТО)
15:18 В Украине могут амнистировать заключенных из-за пандемии
15:17 Рынку нефти выдали «китайское предупреждение», - СМИ
15:00 На вооружение НОАК поступили легкие танки Type 15 (ФОТО)
14:55 В Украине может появиться своя вакцина от COVID-19. Озвучены сроки
14:51 Помпео пригрозил России новым ударом
14:48 Немецкий вирусолог развеял главные мифы о COVID-19
14:40 В Сети показали момент взрыва 3000-сильного двигателя (ВИДЕО)
14:21 Как выйти на пенсию без стажа: украинцам рассказали важные детали
14:20 В дизайнерской защитной маске: Иванка Трамп поразила публику своим безупречным нарядом (ФОТО)
14:15 Ёлкин свежей карикатурой пояснил, почему Навальному не возвращают одежду
14:15 "Целыми автоколоннами": В Германии начали массово задерживать заробитчан из Украины
13:40 Известный немецкий вирусолог развеял популярные мифы о COVID-19
13:20 В продажу выставили эксклюзивный мотоцикл, на котором никто никогда не ездил (ФОТО)
12:59 В Китае создали летающего робота для исследования Тибета
12:40 Свалка в Дарницком районе Киева продолжает тлеть: насколько загрязнен воздух
12:39 Украина модернизирует Ан-26 для интеграции с американской системой Т-11
12:20 ТОП-5 самых ненадежных автомобилей современности
12:17 Александр Охрименко: "Внутренний спрос и инвестиции являются основными факторами, влияющими на ВВП"
12:00 Помощник Siri от Apple может научиться говорить на украинском языке
11:49 NASA пересмотрело план высадки людей на Луну
11:41 ТОП-5 стран Европы с самыми высокими показателями заболеваемости COVID-19
11:18 Маск прогнозирует падение акций Tesla, - Reuters
10:53 Коронавирус устойчив к температурам до 90 градусов Цельсия - исследование
10:50 Украина начала масштабные военные учения с участием более 100 военных частей
10:46 На границе Армении и Азербайджана обостряется конфликт
10:18 Mercedes-Benz презентовал три новых электрогрузовика (ФОТО)
09:48 В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в шпионаже на Китай, - Fox News
09:25 ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе более 20 РСЗО
09:12 В Киеве заметили культовое авто Chevrolet Corvette (ФОТО)
08:59 В аннексированном Крыму села остаются без воды
08:43 Стало известно, чего хотят люди во всем мире
08:28 Столичный супермаркет «Сільпо» сменил название для съемок фильма с Ван Даммом (ФОТО)
07:54 В Харькове заметили самый скоростной седан в мире (ФОТО)
07:40 ВОЗ одобрила лечение COVID-19 лекарствами растительного происхождения
07:30 В Сети появились первые снимки со свадьбы Натальи Водяновой и Антуана Арно (ФОТО)
07:04 В Украине напряженная ситуация с распространением COVID-19, - Степанов
06:49 "Вторая волна COVID-19": в Великобритании планируют ужесточить карантин
06:21 США создают коалицию для борьбы с "Северным потоком-2"
06:02 День осеннего равноденствия: погода в Украине на 22 сентября (КАРТА)
21.09.2020 г.
23:29 Звезда Голливуда Сэмюэл Л. Джексон показал как умеет ругаться на украинском языке (ВИДЕО)
23:14 Власти США объявили Нью-Йорк городом анархии и лишили финансирования
23:11 Самые популярные б/у авто на украинском рынке - статистика
23:10 В США создали экспресс-тест на COVID-19 для проведения в домашних условиях
22:35 Фото дня: как выглядит детский сад будущего в Дубае (ФОТО)
22:15 Ливия обвалила цены на нефть
18:56 Скандал с деньгами людей Путина. Блогер назвал одну показательную деталь
18:53 В Польше арестовали украинца за инсценировку смерти. Детали
18:00 В СМИ пояснили, почему есть люди, довольные, что у них Covid-19
17:50 США выдвинули России ядерный ультиматум
17:16 Минобороны разработало новый сухой паек для военных. В чем его преимущество?
17:08 Сейчас цель Кремля - не Украина. Военный эксперт рассказал о "сигнале" к большой войне
16:59 Вероятный приемник Меркель хочет жестче наказать Россию
16:24 Для "красных" регионов ввели новые ограничения. Что запретили?
16:12 "Самое мощное оружие мира": Ёлкин высмеял "любимую игрушку" Путина
16:05 В Минфине рассказали, что будет с долларом в 2021 году
Все новости »

В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в шпионаже на Китай, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости общества » В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в шпионаже на Китай, - Fox News
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в передаче информации китайскому правительству о деятельности тибетцев в Нью-Йорке

В Нью-Йорке был арестован офицер полиции по подозрению в шпионаже на китайское правительство. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

33-летний Баймададжи Ангванг, родившийся в Тибете, якобы докладывал китайскому консульству о деятельности этнических тибетцев в Нью-Йорке. Кроме этого, ему было поручено вербовать осведомителей в тибетской общине

В Нью-Йорке арестован полицейский по подозрению в шпионаже на Китай, — Fox News

Кроме того, в мае 2019 года Ангванг разработал схему обмана Министерства обороны «и получения денег и имущества от правительства США мошенническим путем».

Следователи обнаружили, что в 2016 году Ангван перевел 100 000 долларов на счет своего брата, а затем перевел еще 50 000 долларов неизвестному лицу в Китае. Кроме того, по словам официальных лиц, Ангванг получал несколько банковских переводов из Китая.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 320

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Все статьи







Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Когда что-то пошло не так": в сеть попали курьезные фото про "закон невезения" в действии (ФОТО) (11040)

Кадровый резерв страны: в Сети появились смешные фотожабы про "отдел кадров" Зеленского (10845)

В Украине резко снизится температура воздуха, - ГСЧС (8628)

Смеяться - подано: самые смешные фотографии диких животных 2020 года (ФОТО) (8458)

В дизайнерской защитной маске: Иванка Трамп поразила публику своим безупречным нарядом (ФОТО) (4905)

"Путин дал Лукашенко $1,5 млрд и контакт риелтора в Ростове". Мемы о переговорах президентов России и Беларуси (4016)

В Украине значительно ужесточили наказание для уклонистов (3907)

Вторая волна будет стремительной: когда украинцам ждать резкого всплеска числа инфицированных COVID-19 (3582)

Новый образ Кейт Миддлтон: герцогиня почтила память Леди Ди (ФОТО) (3500)

"Йога на двоих": в Сети появилось смешное видео - собака занимается йогой вместе со своей хозяйкой (3450)

Армия

Снайперская винтовка VPR-308
Вертолет Eurocopter AS332 Super Puma (Франция)
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Пулемет танковый КТМ-7.62
Вся армия    >>

Персоны

Кличко
Виталий
Фридман
Михаил
Жириновский
Владимир
Березовец
Тарас
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Официальное заявление Правления ОАО «Кривбассжелезрудком»

Причины аварий на железной дороге – старые вагоны

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области


Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Когда что-то пошло не так": в сеть попали курьезные фото про "закон невезения" в действии (ФОТО) (11040)

Кадровый резерв страны: в Сети появились смешные фотожабы про "отдел кадров" Зеленского (10845)

В Украине резко снизится температура воздуха, - ГСЧС (8628)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


карантин


help




bigmir)net TOP 100

 