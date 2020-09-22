Украина модернизирует Ан-26 для интеграции с американской системой Т-11

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ГП "Антонов" будет модернизировать Ан-26 для интеграции с американской парашютной системой Т-11

Министерство обороны Украины заключило с ГП «Антонов» контракт на модернизацию военно-транспортного самолета Ан-26 для интеграции с американской парашютной системой Т-11. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Модернизация Ан-26 должна быть закончена к 1 ноября 2020г.

Сообщается, что Т-11 — новейшая парашютная система, принятая на вооружение ВС США и Канады. Новейшая парашютная система снижает количество травм при приземлении военнослужащих и позволяет парашютисту нести более тяжелый груз. Т-11 состоит из трех компонентов: усовершенствованного основного парашюта, запасного парашюта Т-11Р и подвесной системы Т-11.

В ноябре 2019 года Украина приобрела 260 парашютных систем Т-11, произведенных Airborne Systems North America. Сумма контракта составляет 4,2 млн долларов.