ПЦУ: Сегодня Украина отмечает День молитвы за семью

РусУкр

Фото недели

Фотографии где порядок восторжествовал над хаосом

Все фото »

Новости общества

22.09.2019 г.
15:57Украинские студенты будут бесплатно получать спецодежду
15:32Украинцы смогут забыть о трудовых книжках: что предлагают взамен
13:05ПЦУ: Сегодня Украина отмечает День молитвы за семью
21.09.2019 г.
19:00Украинцев предупредили об ухудшении погоды в октябре
14:53Сегодня христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
20.09.2019 г.
23:00МОН может изменить порядок поступления в колледжи и техникумы
22:20Экономически невыгодно: в Украину перестанут летать несколько европейских авиакомпаний
Все новости общества

Аналитика

20.09.2019

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании

Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
"Слуги народа" запретили украинское "шампанское" и "коньяк", в СМИ рассказали, как американский президент Трамп пытался давить на Зеленского, а в ВСУ ...
19.09.2019

Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности

Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, как в Украине будут открывать рынок земли, Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной, а ...
19.09.2019

Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные

Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Как уже отмечалось совсем недавно, обмен пленными хоть и является положительным моментом, но вопросов относительно Донбасса становится все больше, если ...

Последние новости

22.09.2019 г.
16:25 Формула лучше, чем ручное определение цены, – Порошенко оценил "Роттердам+"
16:22 Великобритания проводит испытания самого большого корабля в истории своего флота (ФОТО)
16:17 В Пентагоне заявили, что легко могут обойти российскую систему ПВО в Калининграде и ударить с воздуха, земли, моря и космоса
16:11 Саудовская Аравия расценивает нападение на предприятия Saudi Aramco как акт войны
15:57 Украинские студенты будут бесплатно получать спецодежду
15:52 США направляют военное подкрепление в Персидский залив по просьбе Саудовской Аравии и ОАЭ
15:32 Украинцы смогут забыть о трудовых книжках: что предлагают взамен
15:18 Импорт автотранспорта в Украину вырос почти в три раза
15:05 Россияне не верят в официальную версию взрыва в лаборатории вирусных исследований “Вектор”
14:40 Украину накроет мощная магнитная буря
13:56 Нацполиция: Украинские водительские права теперь будут действительны в Турции
13:05 ПЦУ: Сегодня Украина отмечает День молитвы за семью
12:22 В Албании произошло мощнейшее за последние 30 лет землетрясение
11:52 Рэп-исполнительница Alyona Alyona получила престижную международную награду
11:20 Отравленный «Новичком» британец подаст на Россию в суд
11:00 Жители Швейцарии протестуют против внедрения 5G-связи
10:19 Киев попал в рейтинг городов с наиболее высоким уровнем пробок
09:51 The Telegraph: России грозит отстранение от Олимпиады-2020
09:10 Дональд Трамп отказался от участия в климатическом саммите ООН
21.09.2019 г.
19:40 Названы продукты, которые нельзя употреблять во время простуды
19:00 Украинцев предупредили об ухудшении погоды в октябре
18:20 В ДТП на Одесщине погибли девять человек (ВИДЕО)
17:41 Полиция: Во Львовской области на ж/д станции неизвестные блокируют вагоны с углем
16:50 Определены главные причины осеннего ухудшения настроения
16:20 Госпогранслужба внедряет американскую модель охраны
15:45 Google потратит более $2 млрд на возобновляемую энергетику
15:02 Украинские танкисты продемонстрировали свое мастерство (ВИДЕО)
14:53 Сегодня христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
14:35 Стало известно, когда Зеленский встретится с Трампом
13:57 Ученые назвали очень необычный ключ к счастливому браку
12:06 В Черновцах произошел "голливудский" инцидент
12:04 Покупателей украинской земли ждет серьезная проверка
12:02 Кроются свои подводные камни: Кардиолог раскрыл главные секреты молодости
11:05 В деле шамана, изгоняющего Путина, появился необычный поворот
11:00 Эта осень готовит украинцам неприятный "сюрприз"
10:37 Удивительный феномен: Почему можно опьянеть от безалкогольного напитка
10:16 Интересный образец: в Израиле переплюнули "Слугу народа" (ВИДЕО)
09:34 "И 25, и 35": Эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год
09:31 Украину хотят втянуть в большую американскую войну
08:54 Откровенное признание звезды: Тина Кароль рассказала, как хотела покончить с жизнью
08:38 "Они должны отходить подальше за Сибирь": Батальон "Айдар" продвинулся вперед на Донбассе
08:35 Война на Донбассе: Боевики устроили обострение, у ВСУ много раненых
08:26 Три важных аргумента: Известный российский журналист высказался о двойниках Путина
08:09 Шустер и Коломойский в прямом эфире устроили ожесточенный спор (ВИДЕО)
20.09.2019 г.
23:00 МОН может изменить порядок поступления в колледжи и техникумы
22:50 Сегодня, 20 сентября, миллионы людей по всему миру устроили климатическую забастовку (ВИДЕО)
22:35 ВВС США хотят пожертвовать некоторыми самолетами ради обновления бомбардировщиков B-52
22:20 Экономически невыгодно: в Украину перестанут летать несколько европейских авиакомпаний
22:10 "Акустическая атака" на Кубе: ученые уверены, что всему виной инсектициды
22:00 Новый беспилотник ВМС США для дозаправки совершил первый в истории полет
21:58 Зеленский встретился с представителями МВФ: подробности
21:43 The Washington Times: США призывают Иран к дипломатии
21:18 Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене из-за атаки на нефтяные объекты
21:07 Кабмин планирует отслеживать желающих приобрести сельхозземлю
20:57 Ресурсы России истощены: победа Украины не за горами
20:32 За украинскими АН-178 выстроилась очередь: подробности
20:15 В Украине заработала в тестовом режиме система взвешивания грузовиков в движении
19:54 Украина может получить от МВФ займ в размере около $5 млрд
19:42 Во Франции показали, как будет выглядеть салон самолета в ближайшем будущем (ВИДЕО)
19:23 Associated Press: Северная Корея приветствует решение Трампа об использовании "нового метода" в переговорах
Все новости »

ПЦУ: Сегодня Украина отмечает День молитвы за семью

Главная » Последние новости » Новости общества » ПЦУ: Сегодня Украина отмечает День молитвы за семью
 
Печать Отправить на почту

 

 

22 сентября в нашей стране отмечают День молитвы за семью. Сегодня церкви служат молебны, посвященные святым Иоакиму и Анне – родителям Девы Марии.

Митрополит Епифаний 19 сентября подписал распоряжение, согласно которому 22 сентября в Украине становится Днем молитвы за семью. Об этом идет речь на официальном ресурсе ПЦУ.

Решение Синода сегодня благословляет архиереев и священников на совершение молебнов святым Богоотцам Анне и Иоакиму. Церковь считает их семейными покровителями. Именно они вымолили у Господа своего долгожданного ребенка и стали родителями Девы Марии. Таким образом, сегодня в храмах ПЦУ молятся о согласии и мире в семьях украинцев, о благостном воспитании подрастающего поколения, а также о других духовных благах, информирует enovosty.com/news.

Сегодня Епифаний рекомендует священникам обратить в проповедях внимание семейной тематике. На уровне епархий и приходов разрешается организовывать тематические семейные мероприятия.

Добавим, что заседание Священного Синода УПЦ, на котором было решено установить в нашей стране День молитвы за семью, состоялось 27 июля текущего года.

Читайте: Президент пригласил украинцев на совместную молитву за автокефалию УПЦ


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 61

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?
Итоги дня: Опасные звонки Трампа, пойманный мафиози и особенности новой призовой кампании
Итоги дня: Земля раздора, страх Путина и газовые договоренности
Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные
Итоги дня: Альтернатива по Донбассу, "минер на мосту" и смертельный удар по путинскому режиму
Итоги дня: Демарш Украины, цена "русского мира" и монстр c востока
Половина денег на оборонку, дороги и долги: Бюджет 2020 в цифрах и оценках экспертов
Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь "киборгов" и "вторая Зайцева" в Харькове
Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова
Зе-паника прокураторов и монополизация власти
Все статьи


Читайте также

Украину накроет мощная магнитная буря
 В Украине упадут цены на квартиры
В Южной Африке признали Единую православную церковь Украины
 Водителям придется раскошелиться: дорожает "автогражданка"
В Украине выпал первый снег
 Синоптик: Завтра в Украину придет осенняя дождливая погода
Украина сократила импорт свинины на 25%
 Маркарова: В 2020 году в Украине вырастет минимальная заработная плата
Загрузка...

Армия

Пистолет «Форт-17»
Вертолет McDonnell Douglas AH-64 «Apache» (США)
Бронетранспортер LAV III Kodiak (Канада)
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Тарас
ЧЕРНОВОЛ
Борис
ФИЛАТОВ
Георгий
ТУКА
Евгений
НИЩУК
Все персоны    >>

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире


Законодательные инициативы Зеленского


Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 