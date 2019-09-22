ПЦУ: Сегодня Украина отмечает День молитвы за семью

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22 сентября в нашей стране отмечают День молитвы за семью. Сегодня церкви служат молебны, посвященные святым Иоакиму и Анне – родителям Девы Марии.

Митрополит Епифаний 19 сентября подписал распоряжение, согласно которому 22 сентября в Украине становится Днем молитвы за семью. Об этом идет речь на официальном ресурсе ПЦУ.

Решение Синода сегодня благословляет архиереев и священников на совершение молебнов святым Богоотцам Анне и Иоакиму. Церковь считает их семейными покровителями. Именно они вымолили у Господа своего долгожданного ребенка и стали родителями Девы Марии. Таким образом, сегодня в храмах ПЦУ молятся о согласии и мире в семьях украинцев, о благостном воспитании подрастающего поколения, а также о других духовных благах, информирует enovosty.com/news.

Сегодня Епифаний рекомендует священникам обратить в проповедях внимание семейной тематике. На уровне епархий и приходов разрешается организовывать тематические семейные мероприятия.

Добавим, что заседание Священного Синода УПЦ, на котором было решено установить в нашей стране День молитвы за семью, состоялось 27 июля текущего года.

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