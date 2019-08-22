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Виталий Кулик рассказал о гендерных проблемах в Украине

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В Офисе Омбудсмена состоялась Национальная консультация по обсуждению результатов и рекомендаций параллельного отчета украинских женских и феминистских организаций по выполнению Украиной Пекинской декларации и Платформы действий (1995), посвященной соблюдению прав женщин.

С вопросом о существующих возможностях у гражданского общества отстаивать проблемы гендерного равенства и соблюдения прав женщин в Украине «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику, информирует enovosty.com/news.

«Во-первых, есть большой запрос у организаций и грантодателей на исследования в этой области. Во-вторых, есть квоты, которые уже введены для некоторых рабочих позиций, например, для кандидатов в депутаты в партийных списках. Также есть нормы по выравниванию рабочих позиций, зарплат женщин и мужчин в больших корпорациях, в том числе и с иностранным капиталом.

Если говорить в целом, то гендерного равенства у нас нет, как и на всем постсоветском пространстве. Есть исследования относительно доступа женщин к разным профессиям и мы, если я не ошибаюсь, находимся на втором месте после Молдовы в обеспечении доступа женщин к разным профессиям, в том числе тяжелым и управленческим.

Относительно управленческих профессий, то мы на достаточно низком уровне. Например, в окружении президента Украины женщин практически нет и это достаточно показательно, поскольку можно сделать вывод, что будет запрос на мужское управление.

Читайте: Гражданское общество находится сейчас в достаточно сложной ситуации, - Виталий Кулик

В целом, гражданское общество в этой сфере достаточно активно. Феминизация обсуждается достаточно открыто, а женщины присутствуют практически на всех круглых столах и конференциях. И нельзя сказать, что у нас нет активности в этой сфере», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 21

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