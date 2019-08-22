РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Nature Photographer: чудеса природы Австралии

Все фото »

Новости общества

22.08.2019 г.
17:28СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера
17:13Антипрививочники устроили акцию протеста под офисом Зеленского (ФОТО)
16:38Оккупанты увеличивают количество снайперов в передовых подразделениях, - разведка
16:03Супрун развенчала мифы о страшной болезни (ВИДЕО)
14:05Некоторые украинские школьники будут учиться на два года дольше
21.08.2019 г.
21:28В аннексированном Крыму жители жалуются на оккупантов
20:08Ученые обнаружили аналог Земли, но без атмосферы
Все новости общества

Аналитика

20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...
15.08.2019

Рынок частных клиник: перезагрузка

Рынок частных клиник: перезагрузка
Покупка медицинской сетью «Добробут» клиники «Борис», которая, по сути, была ее конкурентом, может существенно изменить рынок частных медицинских услуг ...

Последние новости

22.08.2019 г.
17:28 СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера
17:13 Антипрививочники устроили акцию протеста под офисом Зеленского (ФОТО)
16:58 Украинские вокзалы и поезда оснастят бесплатными розетками с USB портами
16:44 Узнать о болезнях можно по волосам, - ученые
16:38 Оккупанты увеличивают количество снайперов в передовых подразделениях, - разведка
16:15 Нефть дешевеет из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики
16:03 Супрун развенчала мифы о страшной болезни (ВИДЕО)
16:00 В Киеве посреди улицы женщина получила огнестрельное ранение, - полиция
15:40 Дым от пожаров в Сибири может спровоцировать опасные болезни
15:35 Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
15:25 Александр Усик сразится с российским боксером
15:21 Украинские банки увеличили прибыль в 4 раза
15:03 В РФ газ перестает кормить "Газпром", - Злой Одессит
14:05 Некоторые украинские школьники будут учиться на два года дольше
14:05 В Киеве горела многоэтажка: есть жертвы
14:02 Врачи рассказали, можно ли солить детские блюда
13:44 "Не Маши с Уралмаша": Геращенко и Арьев осадили Захарову из-за Зеленского
13:41 Масштабный пожар: в Полтаве вспыхнул склад Новой почты
13:39 "Сало, рыба, колбаса": Что могут позволить себе украинские пенсионеры
13:25 Портников: нет никакой насущной необходимости в возвращении России в G-8
13:17 Стала известна опасность женского пьянства
12:48 Владелец захваченного танкера "Мрия" обратился к Зеленскому и Баканову с призывом вмешаться в ситуацию
12:39 Эксперт рассказал, чем интересна идея купить Гренландию
12:25 «Мы совершенно не обеспокоены»: ВОЗ отреагировала на наличие микропластика в питьевой воде
11:53 Советник Трампа прилетит на встречу с Поляковым обсудить секретный проект – СМИ
11:52 СМИ: США и власти Венесуэлы ведут секретные переговоры
11:42 «Крутится, вертится шар голубой, Роттердам + не такой уж плохой»: соцсети отреагировали на информацию о том, что Роттердам+ обеспечивает самую дешевую цену угля
11:39 Политолог рассказал о большом унижении Путина
11:36 Совбез ООН срочно собирается по просьбе РФ. Подробности
11:26 "Касается каждого": Украинские квартиры ждут важные инновации
11:21 Россия и G-8: Путин будет и дальше играть на противоречиях между разными странами Запада
11:14 Конфликт Филарета с ПЦУ набирает обороты: Появились важные детали
11:00 Украина запускает безвиз на постоянной основе еще с одной страной
10:47 Пентагон сообщил сроки разработки в США гиперзвукового оружия
10:40 Отопительный сезон близко: Украинцам предложили запастись недорогим газом
10:22 Водород вместо нефти, газа и угля стал новым трендом в ЕС
10:04 Stratfor: Трамп может разбить Россию и Китай
10:00 Украина похвастала рекордными запасами газа
09:32 Радиация накрыла половину России, - Аnti-colorados
09:28 В киевском аэропорту туристы смыли свои паспорта в туалет
09:10 Топ-5 стран с самыми высокими зарплатами фрилансеров: Украина среди них
08:55 В Польше разгорелся сильнейший скандал из-за унижения украинских заробитчан
08:50 Трамп не хочет давать гражданство по праву рождения
08:39 "Недокороль Севера": Стало известно, за сколько Трамп собирался купить Гренландию
08:32 Деньги за донос: Эксперты рассказали, как в Украине начнут зарабатывать на откатах
08:30 Война на Донбассе: ВСУ отбились от атак боевиков, но есть плохие вести
08:28 Ядерное ЧП в РФ: Всплыли страшные детали
08:24 "Сигнал миру": Зеленский высказался о возвращении РФ в G8
21.08.2019 г.
21:28 В аннексированном Крыму жители жалуются на оккупантов
20:58 Можно будет вернуть мертвых: В Китае провели первое успешное клонирование котенка
20:32 Секретный отчет: под Северодвинском взорвался ядерный реактор, как в Чернобыле
20:08 Ученые обнаружили аналог Земли, но без атмосферы
19:56 На оккупированном Донбассе зафиксировано сосредоточение танков и гаубиц
19:43 Associated Press: Германия может вступить в рецессию из-за торговой войны США и Китая
19:16 В Польше стремительно растет число легальных работников из Украины
18:54 Ярослав Жалило рассказал о состоянии реализации Целей устойчивого развития в Украине
18:34 Reuters: В Дании шок после отмены Трампом визита в страну из-за отказа продать Гренландию
18:11 BBC: В Дании ипотеку будут выдавать по ставке минус 0,5% годовых
17:52 СБУ разоблачила преступника, осуществлявшего контрабанду кокаина из стран Западной Европы
17:31 Стало известно, почему люди с избыточным весом чувствуют себя лучше в период жары
Все новости »

СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Северодонецке сотрудники СБУ блокировали деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера

В Северодонецке сотрудники СБУ блокировали деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности «Юго-Восток Новороссия 2015-2022», выполнял за «гонорары» задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольной украинской власти территории.

Наши специалисты установили, что противоправная информационная деятельность осуществлялась агитатором по аналогичной схеме, обнаруженной оперативниками СБУ ранее в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

Читайте: СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, специализировавшейся на рэкете (ВИДЕО)

Служба системно ликвидирует отдельные звенья разветвленной сети интернет-агитаторов, которые по координации кураторов из РФ распространяют призывы к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране в период государственных праздников и на фоне избирательных процессов в государстве. Они также осуществляют подбор единомышленников среди пользователей социальных сетей для привлечения их к противоправной деятельности.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 7

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Все статьи


Читайте также

СБУ блокувала діяльність інтернет-агітатора, який поширював матеріали дестабілізаційного характеру
 СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, специализировавшейся на рэкете (ВИДЕО)
Загрузка...

Армия

Снайперская винтовка ТАСКО 7ЕТ3
Гранатомет FGM-172 SRAW (США)
Система противоракетной обороны «Шарви́т ксами́м» (Израиль)
Танк M48A5 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ
Святослав
ЦЕГОЛКО
Павел
ПЕТРЕНКО
Артем
СЫТНИК
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы



Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 