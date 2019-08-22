СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера СБУ блокировала деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера

Закрыть Отправить

В Северодонецке сотрудники СБУ блокировали деятельность интернет-агитатора, распространявшего материалы дестабилизационного характера

В Северодонецке сотрудники СБУ блокировали деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности «Юго-Восток Новороссия 2015-2022», выполнял за «гонорары» задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольной украинской власти территории.

Наши специалисты установили, что противоправная информационная деятельность осуществлялась агитатором по аналогичной схеме, обнаруженной оперативниками СБУ ранее в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

Читайте: СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, специализировавшейся на рэкете (ВИДЕО)

Служба системно ликвидирует отдельные звенья разветвленной сети интернет-агитаторов, которые по координации кураторов из РФ распространяют призывы к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране в период государственных праздников и на фоне избирательных процессов в государстве. Они также осуществляют подбор единомышленников среди пользователей социальных сетей для привлечения их к противоправной деятельности.