В Украине за июль денежные вклады физлиц выросли на 14 млрд грн

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В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что за июль денежные вклады физлиц выросли на 14 млрд грн

В Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) сообщили, что украинцы в июле увеличили суммы вкладов в украинских банках на 14 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

В Фонде гарантирования вкладов также отметили, что общее количество вкладчиков на 1 июля составило 41,9 млн.

Количество физических лиц, держащих в украинских банках более 200 тыс. грн, составляет 401 тыс. Общая сумма их вкладов достигает 255 млрд грн.

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В ФГВФЛ напомнили, что под защитой фонда находятся около 98,5% вкладов, а в реестре участников фонда находится 75 банков. В состоянии ликвидации находится 81 банк, а 14 баков уже ликвидированы.