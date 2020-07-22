Тарас Загородний: «Политика Нацбанка должна способствовать кредитованию национальной экономики»

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В Украине падение промпроизводства замедлилось до 5,6%.

С вопросом относительно восстановления промышленного производства «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что промышленное производство замедлилось, потому что падать уже некуда

«И радоваться тут, к сожалению, нечему. Для восстановления промышленного производство необходимо обеспечить реализацию некоторых факторов. Во-первых, курс гривны должен дать толчок, в первую очередь, нашим экспортерам. Во-вторых, это денежно-кредитная политика Национального банка, которая должна способствовать кредитованию национальной экономики, а не спекулятивного капитала. И, в-третьих, необходимо обеспечить восстановление платежеспособности населения, если говорить о внутреннем рынке. А если говорить о внешних рынках, то необходимо восстановить платежеспособность экспортоориентированных предприятий. Потому что существует глобальный спрос, а мы являемся частью глобальной экономики. И у нас очень открытая экономика и порядка 50% — у нас экспорт. Поэтому тут главный вопрос о восстановлении платежеспособности на внешних рынках. Когда это произойдет? По моему мнению, не раньше середины 2021 года», — сообщает Тарас Загородний