СБУ блокировала схему нелегальной добычи гранита

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СБУ блокировала схему нелегальной добычи гранита на 12,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей коммерческой структуры на организации незаконной добычи гранита в промышленных масштабах на территории Коростенского района Житомирской области, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, представители щебеночного карьера наладили нелегальную добычу ископаемых на протяжении временного приостановления предприятию специального разрешения на пользование недрами.

При этом коммерсанты проводили буровзрывные и добывающие работы под видом якобы возникновения аварийных ситуаций, а также преодоления их последствий.

Для сокрытия противоправной деятельности, в том числе объемов добытой гранитно-щебеночной смеси, дельцы уничтожали отчетную документацию и изготавливали новые документы с недостоверными данными. Нелегально добытые ископаемые фигуранты реализовывали местным предпринимателям. По предварительной информации, «прибыль» участников схемы составила ориентировочно 12,5 млн гривен.