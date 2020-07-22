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СБУ блокировала схему нелегальной добычи гранита

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СБУ блокировала схему нелегальной добычи гранита на 12,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей коммерческой структуры на организации незаконной добычи гранита в промышленных масштабах на территории Коростенского района Житомирской области, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, представители щебеночного карьера наладили нелегальную добычу ископаемых на протяжении временного приостановления предприятию специального разрешения на пользование недрами.

СБУ блокировала схему нелегальной добычи гранита

При этом коммерсанты проводили буровзрывные и добывающие работы под видом якобы возникновения аварийных ситуаций, а также преодоления их последствий.

СБУ блокировала схему нелегальной добычи гранита

Для сокрытия противоправной деятельности, в том числе объемов добытой гранитно-щебеночной смеси, дельцы уничтожали отчетную документацию и изготавливали новые документы с недостоверными данными. Нелегально добытые ископаемые фигуранты реализовывали местным предпринимателям. По предварительной информации, «прибыль» участников схемы составила ориентировочно 12,5 млн гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 38

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