СБУ блокировала схему нелегальной добычи гранита
СБУ блокировала схему нелегальной добычи гранита на 12,5 млн грн
Служба безопасности Украины разоблачила руководителей коммерческой структуры на организации незаконной добычи гранита в промышленных масштабах на территории Коростенского района Житомирской области, информирует enovosty.com/news.
По предварительным данным следствия, представители щебеночного карьера наладили нелегальную добычу ископаемых на протяжении временного приостановления предприятию специального разрешения на пользование недрами.
При этом коммерсанты проводили буровзрывные и добывающие работы под видом якобы возникновения аварийных ситуаций, а также преодоления их последствий.
Для сокрытия противоправной деятельности, в том числе объемов добытой гранитно-щебеночной смеси, дельцы уничтожали отчетную документацию и изготавливали новые документы с недостоверными данными. Нелегально добытые ископаемые фигуранты реализовывали местным предпринимателям. По предварительной информации, «прибыль» участников схемы составила ориентировочно 12,5 млн гривен.