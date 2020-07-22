Нацполиция ликвидировала плантацию конопли, обнаруженную с помощью аэроразведки (ФОТО)
В Житомирской области Нацполиция ликвидировала плантацию конопли, обнаруженную с помощью аэроразведки
В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий «МАК» сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с оперативниками криминальной полиции ГУНП в Житомирской области обнаружили посев конопли на территории одного из местного сельскохозяйственного предприятия, информирует enovosty.com/news.
Посев удалось обнаружить при осуществлении аэроразведки
По словам временно исполняющего обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности в Житомирской области Максима Янушвеського, при осмотре земельного участка на территории предприятия полицейские обнаружили незаконный посев конопли в количестве 750 растений.
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«Посев конопли ликвидирован. Отобранные образцы растений направлены для проведения экспертного исследования», — сообщил Максим Янушевский.