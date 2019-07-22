Киберполиция разоблачила преступника, использовавшего похищенные базы данных для онлайн-покупок
Сотрудниками киберполиции разоблачен преступник, покупавший у хакеров базы данных о пользователях известных мировых онлайн-ресурсов и использовавший их для своих онлайн-покупок
Сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачен мужчина, использовавший похищенные базы данных для осуществления онлайн-покупок, информирует enovosty.com/news.
Злоумышленник покупал на закрытых форумах в сети интернет похищенные хакерами базы данных о пользователях известных мировых онлайн-ресурсов по купле-продаже различных товаров.
Имея их реквизиты для онлайн расчетов, мужчина покупал за рубежом дорогостоящую технику и продавал ее на территории Украины. Полученные средства использовал по своему усмотрению
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