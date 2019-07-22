Киберполиция разоблачила преступника, использовавшего похищенные базы данных для онлайн-покупок

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила преступника, использовавшего похищенные базы данных для онлайн-покупок Киберполиция разоблачила преступника, использовавшего похищенные базы данных для онлайн-покупок

Закрыть Отправить

Сотрудниками киберполиции разоблачен преступник, покупавший у хакеров базы данных о пользователях известных мировых онлайн-ресурсов и использовавший их для своих онлайн-покупок

Сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачен мужчина, использовавший похищенные базы данных для осуществления онлайн-покупок, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленник покупал на закрытых форумах в сети интернет похищенные хакерами базы данных о пользователях известных мировых онлайн-ресурсов по купле-продаже различных товаров.

Имея их реквизиты для онлайн расчетов, мужчина покупал за рубежом дорогостоящую технику и продавал ее на территории Украины. Полученные средства использовал по своему усмотрению

Читайте: Киберполиция обезвредила преступную группировку, сотрудничавшую с российскими хакерами