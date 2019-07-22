Игорь Чаленко рассказал о будущих приоритетах работы новоизбранной Верховной Рады

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Европейская Бизнес Ассоциация призвала новоизбранную Верховную Раду обратить внимание на восемь приоритетов, урегулирование которых создаст более качественные условия для работы бизнеса и улучшит инвестиционный климат в Украине. Это противодействие теневой экономике, продолжение гармонизации законодательства Украины с нормами Евросоюза, налоговое регулирование, таможня, инфраструктура, новые технологии, человеческие и природные ресурсы.

С вопросом относительно того, насколько быстро можно достичь выделенных Европейской Бизнес Ассоциацией приоритетов и как это повлияет на ситуацию в Украине «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что перед новоизбранной Верховной Радой стоит очень много заданий

«Перед новоизбранной Верховной Радой стоят задания по борьбе с коррупцией и по борьбе с теневой экономикой. И от новой Верховной Рады будет зависеть состав правительства, который будет непосредственно заниматься экономикой. Потому сегодня действительно очень много надежд на новое правительство, на новую Верховную Раду и на нового президента. И в обществе очень высок уровень доверия на изменения.

Как мы знаем, у нынешнего президента вопрос борьбы с коррупцией и теневой экономикой занимает большое положение в избирательной программе. Точно так же и у победившей партии «Слуга народа», которая может создать монобольшинство, вопрос борьбы с теневой экономикой является одним из приоритетов.

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Действительно надежд очень много и надеюсь, что в будущем будет продолжаться борьба с теневой экономикой, коррупцией и бизнесу будут давать зеленый свет, а не будут проверки, как это было ранее», — сообщает эксперт