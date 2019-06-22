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Психологи выяснили, как деньги влияют на человека

Главная » Последние новости » Новости общества » Психологи выяснили, как деньги влияют на человека
 
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Ученые во всем мире изучали, как деньги влияют на психологическое состояние индивидуума. А вот голландские специалисты посмотрели на это совсем с другой стороны.

Для изучения поведения человека с деньгами они использовали современные технологии, информирует enovosty.com/news.

Ученые смогли подтвердить много ранее предложенных теорий, но и опровергнуть пару распространенных заблуждений о деньгах. Эксперты пригласили 100 добровольцев.

Оказывается, когда человек получает денежное вознаграждение, он наоборот стает более собранным и продуктивным. Ученые называют деньги — волшебным эликсиром, который дает человеку уверенность в себе. А вот другие наоборот считают, что деньги расслабляют людей.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 312

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