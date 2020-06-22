Нацполиция изъяла из незаконного оборота большую партию спирта

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция изъяла из незаконного оборота большую партию спирта Нацполиция изъяла из незаконного оборота большую партию спирта

Закрыть Отправить

Нацполиция изъяла из незаконного оборота спирт на миллион гривен

19 июня работники Следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков, информирует enovosty.com/news.

В результате проведенных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли пластиковые емкости, наполненные спиртом и спиртосодержащей смесью. Общий объем изъятого составил около 4 тонн спирта и 8 тонн спиртосодержащих смесей, ароматические добавки и оборудование для изготовления подделки алкоголя. Стоимость изъятого составляет около миллиона гривен.

Установлено, что незаконный бизнес на территории частного дома организовали трое жителей города Запорожье. Свою «продукцию» злоумышленники сбывали как оптом, так и в розницу. Ежемесячно продавали до 15 тонн спирта на сумму около 2 миллионов гривен.

В настоящее время все изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Полицейские устанавливают каналы сбыта продукции, источники поставок, а также круг лиц, причастных к организации незаконного бизнеса