Интерес инвесторов к рисковым активам уменьшился, — Нацбанк

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Интерес инвесторов к рисковым активам в мире уменьшился

В Национальном банке Украины сообщили, что увеличение заболеваемости в одном из крупнейших штатов США (Калифорнии) и городах Китая (в частности, Пекине) усилило негативные ожидания относительно глобальной экономики и привело к уменьшению интереса инвесторов к рисковым активам, информирует enovosty.com/news.

Частично компенсировало это влияние увеличение объема дополнительных финансовых стимулов отдельными странами ЕС, прежде всего Германией

Как следствие возможного ухудшения экономической ситуации, цены на сырьевые товары приостановили рост, а на отдельные, в частности нефть, несколько снизились. Большинство валют стран-торговых партнеров Украины медленно обесценивались к доллару США