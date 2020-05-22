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Снова за парты: как учащиеся по всему миру придерживаются социального дистанцирования (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Снова за парты: как учащиеся по всему миру придерживаются социального дистанцирования (ФОТО)
 
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В мире начинают открываться школы. Учащиеся рады вернуться в учебные заведения, повидаться со своими школьными друзьями. Но, к сожалению, пандемия COVID-19 ввела свои коррективы: теперь все должны придерживаться социального дистанцирования. Как это происходит в некоторых школах в разных уголках Земли - смотрите ниже.

Ожидание урока в школе. Тэджон, Южная Корея, 20 мая, информирует enovosty.com/news.

Ученики старших классов в лицевых масках готовятся к занятиям с пластиковыми чехлами на столах в Тэджоне, Южная Корея, 20 мая. Yonhap / via REUTERS

Ученики старших классов в защитных масках стоят в очереди, чтобы пройти в столовую. Сеул, Южная Корея, 20 мая.

Ученики старших классов в защитных масках стоят в очереди, чтобы войти в кафетерий, так как школы открываются в Сеуле, Южная Корея, 20 мая. & Nbsp; Yonhap / via REUTERS & nbsp; & NBSP;

Читайте: Детские сады и школы в Киеве заработают с 1 июня, - Кличко

Школа College Rosa Parks в Нант, Франция, 20 мая.

Учащиеся, носящие защитные маски, уважают социальное дистанцирование, проходя мимо шкафчиков в школе College Rosa Parks во время ее открытия в Нант, Франция, 20 мая. REUTERS / Stephane Mahe

Учитель ест вместе со своими учениками в школе в Ичане, провинция Хубэй, Китай, 18 мая.

Учитель ест вместе со студентами в школе, где ученики старших классов средней школы вернулись в кампус в Ичане, провинция Хубэй, Китай, 18 мая. China Daily via REUTERS & nbsp;

Ученики стоят на отметках социального дистанцирования перед входом в класс в начальной школе в Хьюмете, Бельгия, 18 мая.

Учащиеся стоят на отметках социального дистанцирования перед входом в класс в начальной школе во время ее открытия в Хьюмете, Бельгия, 18 мая. РЕЙТЕР / Ив Герман

Полка с книгами и играми, которыми детям пользоваться нельзя, школа в Сен-Себастьян-сюр-Луаре, недалеко от Нанта, Франция, 11 мая.

Полка с книгами и играми, которые не могут быть использованы детьми, защищена скотчем в классе в Сен-Себастьян-сюр-Луаре, недалеко от Нанта, Франция, 11 мая. REUTERS / Stephane Mahe

Студенты уважают <a class=социальное дистанцирование во дворе школы College Rosa Parks во время ее открытия в Нант, Франция, 20 мая. REUTERS / Stephane Mahe" width="463" height="308" />

Во дворе частной школы во дворе частной школы во время ее открытия возле Нанта, Франция, 12 мая, видны признаки поддержания социальной изоляции. РЕЙТЕР / Стефан Маэ

Ницца, Франция, 12 мая.

Школьники выстраиваются в очередь, когда они входят в начальную школу Simone Veil во время ее открытия в Ницце, Франция, 12 мая. REUTERS / Eric Gaillard

Надпись «Держите дистанцию» над туалетами в начальной школе накануне ее открытия в Ницце, Франция, 11 мая. REUTERS / Eric Gaillard

Брюссель, Бельгия, 15 мая.

Школьник и учитель носят маски в классе в начальной школе во время ее открытия в Брюсселе, Бельгия, 15 мая. РЕЙТЕР / Йоханна Герон

Учитель учит детей дошкольного возраста правильно мыть руки в школе в Берлине, Германия, 14 мая.

Учитель учит детей дошкольного возраста правильно мыть руки в первый день после открытия в Берлине, Германия, 14 мая. РЕЙТЕР / Фабрицио Бенш

Ученики в защитных масках сидят в классе в средней школе им. Д. Педро V в Лиссабоне, Португалия, 18 мая.

Ученики в защитных масках сидят в классе в средней школе им. Д. Педро V в Лиссабоне, Португалия, 18 мая. РЕЙТЕР / Рафаэль Марчанте

Учащиеся практикуют социальное дистанцирование во дворе школы College Sasserno в Ницце, Франция, 19 мая.

Студенты практикуют социальное дистанцирование во дворе школы College Sasserno во время ее открытия в Ницце, Франция, 19 мая. REUTERS / Eric Gaillard

Знаки, помогающие школьникам уважать социальную дистанцию, на лестнице в начальной школе в Париже, Франция, 14 мая.

Знаки, помогающие школьникам уважать социальную дистанцию, видны на лестнице в начальной школе во время ее открытия в Париже, Франция, 14 мая. РЕЙТЕР / Бенуа Тессиер

Брюссель, Бельгия, 15 мая.

Учитель измеряет температуру детей на входе в начальную школу во время ее открытия в Брюсселе, Бельгия, 15 мая. РЕЙТЕР / Йоханна Герон

Учащиеся в защитных масках разговаривают, практикуя социальное дистанцирование во дворе средней школы во время ее открытия в Брюсселе, Бельгия, 15 мая. REUTERS / Yves Herman & nbsp;

Зеленые точки нарисовали на школьном дворе, чтобы помочь ученикам продолжать дистанцироваться в Сен-Жан-сюр-Ришелье, Квебек, Канада, 11 мая.

Зеленые точки помещены на школьном дворе, чтобы помочь ученикам продолжать дистанцироваться в Сен-Жан-сюр-Ришелье, Квебек, Канада, 11 мая. РЕЙТЕР / Кристин Муски

Брун-ам-Гебирге, Австрия, 18 мая.

Ребенок в маске для лица дезинфицирует руки, когда прибывает в начальную школу в Брун-ам-Гебирге, Австрия, 18 мая. РЕЙТЕР / Леонард Фёгер

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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