Снова за парты: как учащиеся по всему миру придерживаются социального дистанцирования (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Снова за парты: как учащиеся по всему миру придерживаются социального дистанцирования (ФОТО) Снова за парты: как учащиеся по всему миру придерживаются социального дистанцирования (ФОТО)

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В мире начинают открываться школы. Учащиеся рады вернуться в учебные заведения, повидаться со своими школьными друзьями. Но, к сожалению, пандемия COVID-19 ввела свои коррективы: теперь все должны придерживаться социального дистанцирования. Как это происходит в некоторых школах в разных уголках Земли - смотрите ниже.

Ожидание урока в школе. Тэджон, Южная Корея, 20 мая, информирует enovosty.com/news.

Ученики старших классов в защитных масках стоят в очереди, чтобы пройти в столовую. Сеул, Южная Корея, 20 мая.

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Школа College Rosa Parks в Нант, Франция, 20 мая.

Учитель ест вместе со своими учениками в школе в Ичане, провинция Хубэй, Китай, 18 мая.

Ученики стоят на отметках социального дистанцирования перед входом в класс в начальной школе в Хьюмете, Бельгия, 18 мая.

Полка с книгами и играми, которыми детям пользоваться нельзя, школа в Сен-Себастьян-сюр-Луаре, недалеко от Нанта, Франция, 11 мая.

социальное дистанцирование во дворе школы College Rosa Parks во время ее открытия в Нант, Франция, 20 мая. REUTERS / Stephane Mahe" width="463" height="308" />

Ницца, Франция, 12 мая.

Брюссель, Бельгия, 15 мая.

Учитель учит детей дошкольного возраста правильно мыть руки в школе в Берлине, Германия, 14 мая.

Ученики в защитных масках сидят в классе в средней школе им. Д. Педро V в Лиссабоне, Португалия, 18 мая.

Учащиеся практикуют социальное дистанцирование во дворе школы College Sasserno в Ницце, Франция, 19 мая.

Знаки, помогающие школьникам уважать социальную дистанцию, на лестнице в начальной школе в Париже, Франция, 14 мая.

Брюссель, Бельгия, 15 мая.

Зеленые точки нарисовали на школьном дворе, чтобы помочь ученикам продолжать дистанцироваться в Сен-Жан-сюр-Ришелье, Квебек, Канада, 11 мая.

Брун-ам-Гебирге, Австрия, 18 мая.

Источник: Reuters