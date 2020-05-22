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Нацполиция блокировала деятельность лиц, отправлявших людей в трудовое рабство

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Правоохранители Волыни блокировали деятельность лиц, отправлявших людей в трудовое рабство

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили незаконную деятельность двух жителей Любешевского района, которые в течение 2019-2020 гг вербовали и отправляли жителей Волынской области в Республику Польша с целью дальнейшей трудовой эксплуатации, информирует enovosty.com/news.

Оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Волынской области совместно с оперативно-розыскным отделом Луцкого пограничного отряда с привлечением бойцов полиции особого назначения провели санкционированные обыски в помещениях и транспортных средствах фигурантов.

Нацполиция блокировала деятельность лиц, отправлявших людей в трудовое рабство

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, а также около 4 кг янтаря-сырца, вещество растительного происхождения, внешне похожее на марихуану, предмет, похожий на пистолет, мобильные телефоны и транспортное средство. Изъятое направят в Волынский научно-исследовательский экспертный криминалистический центр МВД Украины для проведения соответствующих экспертиз.

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Нацполиция блокировала деятельность лиц, отправлявших людей в трудовое рабство

Во время следствия выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, находящихся в трудном материальном положении, и обещали трудоустройство в Польше, достойные условия проживания и хорошую оплату труда. После предоставления согласия фигуранты доставляли пострадавших к месту работы в Польше, где реалии были совсем другими. За границей люди в течение длительного периода времени были вынуждены работать без оплаты на опасных для жизни и здоровья работах и ​​жить в ужасных условиях. Люди выполняли опасные работы на электростанции без специальной одежды, средств защиты, альпинистского снаряжения и соответствующих допусков. Волыняне вынуждены были работать нелегально, а работодатели прятали их от польских правоохранителей.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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