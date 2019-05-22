Нацполиции передали новые служебные атомобили

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В пресс-центре Национальной полиции Украины сообщается, что Сергей Князев передал полицейским Киевщины новые служебные автомобили

Председатель Нацполиции Сергей Князев передал полицейским Киевщины новые служебные автомобили, — сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Десять автомобилей предназначены для подразделений полиции превенции Киевской области.

«Для нас очень важно, чтобы сотрудники полиции своевременно предоставляли гражданам полицейские услуги. Поэтому передаем эти новые транспортные средства именно в полицию превенции, чтобы вы качественно выполняли свои функции, предупреждая преступления или своевременно прибывая на помощь нашим гражданам», — отметил Сергей Князев.

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