Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области, — Баканов

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Иван Баканов сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области, но СБУ успешно этому противодействует

Учитывая стратегическое расположение Одесской области Служба безопасности Украины будет уделять региону еще больше внимания в своей работе. Об этом Глава СБУ Иван Баканов заявил во время рабочего визита в Одесскую область, где представил нового руководителя Виктора Доровского и встретился с личным составом областного управления, информирует enovosty.com/news.

«Одесская область — самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем», — отметил Иван Баканов.

Он добавил, что особенности региона возлагают на сотрудников Службы дополнительную ответственность за сохранение мира и безопасности в Одесской области. «Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне», — подчеркнул Иван Баканов.

Среди ключевых приоритетов Службы он определил также противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту национальной государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами. Кроме того, Иван Баканов подробно ознакомился с результатами и перспективными планами по всем линиям работы Одесского управления СБУ.

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