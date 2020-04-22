Правоохранители предотвратили факт торговли людьми в перинатальном центре

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В Хмельницком правоохранители предотвратили факт торговли людьми в перинатальном центре

Следователи следственного управления совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области под процессуальным руководством прокуратуры предотвратили факт торговли людьми, к которому причастна заместитель главного врача перинатального центра и две ее пациентки, информирует enovosty.com/news.

Осенью прошлого года в Хмельницком перинатальном центре 25-летняя жительница Кировоградской области родила здоровую девочку.

Однако рожала она под чужими анкетными данными, которые принадлежали другой женщине. Последняя в обход действующего законодательства должна была забрать новорожденного малыша

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Организатором этой схемы выступила заместитель главного врача перинатального центра, которая пользуясь своим служебным положением, подделала ряд документов, касающихся беременности и родов. Следственные действия продолжаются