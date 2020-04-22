Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в ЕС (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев через украинскую границу в ЕС

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала нелегальную миграцию через государственную границу в страны Евросоюза. По предварительным данным следствия, гражданин одной из стран Центральной Азии организовал механизм незаконной переправки иностранцев в страны ЕС, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители задержали злоумышленника и четырех граждан Восточной Азии, которые нелегально находились на территории Украины, во время подготовки к пересечению государственной границы. Свои услуги злоумышленник оценил в 3,5 тысячи долларов США за каждого из мигрантов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению и блокировки незаконной миграции проводились совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ Нацполиции в г.Киеве.

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