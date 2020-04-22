Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина — яркие фото

Главная » Последние новости » Новости общества » Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото

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Карантин из-за коронавируса повлиял на поведение животных во всем мире, представители фауны почувствавали себя намного свободнее и увереннее. Разнообразных птиц и животных стали часто замечать даже в больших городах.

Койот стоит на обочине дороги в районе Golden Gate Bridge View Vista Point из Сан-Франциско, Калифорния, 7 апреля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Пума взбирается на забор на рассвете в окрестностях Сантьяго, Чили, 24 марта 2020 года.

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Пуму поймали и отвезли в местный зоопарк.

Дикие кабаны бродят рядом с жилым зданием в Хайфе, на севере Израиля, 16 апреля 2020 года.

Козлов можно увидеть возле церкви в Лландидно, Уэльс, Великобритания, 31 марта 2020 года.

Мужчина кормит оленей в жилом комплексе Гарольд Хилл в Ромфорде, Великобритания, 3 апреля 2020 года.

Краснохвостый ястреб на овечьем лугу Центрального парка в центре Манхэттена в Нью-Йорке, 25 марта 2020 года.

Недавно вылупившиеся морские черепахи впервые выходят в море на пляже в районе Пханга-Нга, Таиланд, 27 марта 2020 года.

Чайки на пустынном пляже в Ла Боль, Франция, 10 апреля 2020 года.

Водная жизнь в необычно тихих каналах Венеции в Италии 12 апреля 2020 года.

После резкого уменьшения числа туристов на популярной площади Рима Пьяцца Навона начала расти трава, Италия, 9 апреля 2020 года.

Обезьяна пересекает дорогу возле Президентского дворца Индии во время 14-часового комендантского часа в Нью-Дели, Индия, 22 марта 2020 года.

Источник: Reuters