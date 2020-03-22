Cвященники ПЦУ собственноручно изготавливают антисептики (ФОТО)

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Священнослужители Православной Церкви Украины начали собственноручно изготавливать антисептики.

ФОТО:Православная Церковь Украины/Facebook, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ на своей странице в Facebook.

Антисептики бесплатно раздают в разных городах Украины наиболее уязвимым к инфекции группам населения.

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В церкви говорят, что уже успели распространить более двух тысяч флаконов с дезинфицирующим средством.

Сегодня, 22 марта, Митрополит Епифаний возглавил Божественную литургию, во время которой прозвучала всеукраинская молитва за прекращение пагубной эпидемии коронавируса.

«Литургия совершается в соответствии с условиями карантина. Спасибо, что остаетесь дома, благодаря чему заботитесь о ближних, и одновременно молитесь вместе с нами. Пусть эта совместная молитва укрепляет наш дух в борьбе с болезнью, наполняет нас силами и воодушевлением. Пусть Божье благословение пребудет со всеми нами!», — говорится на странице ПЦУ в Facebook.

Напомним, ранее Православная Церковь Украины опубликовала практические наставления для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией коронавируса.