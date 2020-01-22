СБУ презентовала видео обзорной инструкции о том, как стать курсантом НА СБУ (ВИДЕО)

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СБУ презентовала видео обзорной инструкции о том, как стать курсантом Национальной академии СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили, что до 1 февраля продолжается прием заявлений от кандидатов на обучение в Национальной академии СБУ, информирует enovosty.com/news.

В представленном видео подготовлена пошаговая обзорная инструкция, как стать курсантом Национальной академии СБУ.

Для тех, кто хочет стать курсантом высшего военного учебного заведения СБУ, Академия предлагает обучение по специальностям:

Гclass="tag" href="https://enovosty.com/tag/obzornaya-instrukciya" target="_blank">="https://enovosty.com/tag/instrukciya-2" target="_blank">осударственная безопасность (контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности, углубленное изучение иностранных языков);

Государственная безопасность (контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности, углубленное изучение тактико-специальных дисциплин)

Филология (перевод в сфере обеспечения государственной безопасности).

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