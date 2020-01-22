СБУ презентовала видео обзорной инструкции о том, как стать курсантом НА СБУ (ВИДЕО)
СБУ презентовала видео обзорной инструкции о том, как стать курсантом Национальной академии СБУ
В Службе безопасности Украины сообщили, что до 1 февраля продолжается прием заявлений от кандидатов на обучение в Национальной академии СБУ, информирует enovosty.com/news.
В представленном видео подготовлена пошаговая обзорная инструкция, как стать курсантом Национальной академии СБУ.
Для тех, кто хочет стать курсантом высшего военного учебного заведения СБУ, Академия предлагает обучение по специальностям:
Гclass="tag" href="https://enovosty.com/tag/obzornaya-instrukciya" target="_blank">="https://enovosty.com/tag/instrukciya-2" target="_blank">осударственная безопасность (контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности, углубленное изучение иностранных языков);
Государственная безопасность (контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности, углубленное изучение тактико-специальных дисциплин)
Филология (перевод в сфере обеспечения государственной безопасности).
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