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СБУ презентовала видео обзорной инструкции о том, как стать курсантом НА СБУ (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ презентовала видео обзорной инструкции о том, как стать курсантом НА СБУ (ВИДЕО)
 
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СБУ презентовала видео обзорной инструкции о том, как стать курсантом Национальной академии СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили, что до 1 февраля продолжается прием заявлений от кандидатов на обучение в Национальной академии СБУ, информирует enovosty.com/news.

В представленном видео подготовлена пошаговая обзорная инструкция, как стать курсантом Национальной академии СБУ.

Для тех, кто хочет стать курсантом высшего военного учебного заведения СБУ, Академия предлагает обучение по специальностям:
Гclass="tag" href="https://enovosty.com/tag/obzornaya-instrukciya" target="_blank">="https://enovosty.com/tag/instrukciya-2" target="_blank">осударственная безопасность (контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности, углубленное изучение иностранных языков);
Государственная безопасность (контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения государственной безопасности, углубленное изучение тактико-специальных дисциплин)
Филология (перевод в сфере обеспечения государственной безопасности).

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 457

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