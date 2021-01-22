СБУ блокировала деятельность мощной наркогруппировки

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СБУ блокировала деятельность мощной наркогруппировки, которая занималась изготовлением психотропного вещества "метамфетамин"

Служба безопасности Украины блокировала на Днепропетровщине деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении, контрабанде и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники организовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества «метамфетамин». Для обеспечения непрерывной деятельности нарколаборатории главари группировки наладили канал контрабандных поставок прекурсора «псевдоэфедрин» с одной из соседних стран.

В Украине прекурсор злоумышленники переправляли скрывая его в продуктах питания. Затем часть изготовленного метамфетамина сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей, а также контрабандой перемещали за границу для дальнейшего сбыта на европейском рынке. По оперативной информации, нарколаборатория действовала в течение не менее года и ежемесячно производила более 10 килограммов метамфетамина стоимостью по ценам черного рынка более 8 млн гривен.

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В рамках начатого уголовного производства по ст. 305 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ разоблачили каналы контрабандного перемещения наркотиков и прекурсоров через территорию Украины, задокументировали неоднократные факты сбыта наркотиков участниками группировки.

Операция по разоблачению группировки проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно со следственным отделом Управления СБ Украины во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

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