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Нацполиция разоблачила коррупционную «схему» выдачи строительных лицензий: подробности

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция разоблачила коррупционную «схему» выдачи строительных лицензий: подробности
 
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Нацполиция разоблачила коррупционную «схему» выдачи строительных лицензий. Во время документирования противоправной деятельности был установлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды

Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили и задокументировали коррупционную «схему» выдачи разрешительных документов на проведение строительных работ, информирует enovosty.com/news.

Во время документирования противоправной деятельности был установлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды. Так, директор юридической компании получила от гражданина 1900 долларов США взятки за выдачу разрешительных документов, в частности — лицензии на проведение строительных работ. Эту сумму подозреваемая должна была передать должностным лицам Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины для принятия ими положительного решения.

В среду, 22 января, правоохранители задержали фигурантку во время получения второй части неправомерной выгоды — 1400 долларов США. Ранее был задокументирован факт получения первого «транша» — 500 долларов США. Во время следствия будет проверяться причастность должностных лиц ГАСК к совершению данного преступления. Сейчас в помещении ДАБИ Украины и в офисе частного предприятия проводятся санкционированные обыски.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 41

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