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Дубилет предлагает наносить штрих-коды на обычные акцизные марки

Главная » Последние новости » Новости общества » Дубилет предлагает наносить штрих-коды на обычные акцизные марки
 
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Дмитрий Дубилет предлагает наносить штрих-коды на бумажные акцизные марки вместо введения электронных акцизных марок

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что вместо электронных акцизных марок, введение которых требует дополнительных затрат на оборудование, можно наносить штрих-коды на обычные бумажные акцизные марки, информирует enovosty.com/news.

Дубилет отметил, что информацию о штрих-кодах не надо будет передавать в отдельную систему, а необходимо будет лишь «пикать» в кассовый чек. И эта система не потребует от бизнеса нового специального оборудования, а органам власти не нужно будет финансировать создание IТ-системы

Дубилет предлагает наносить штрих-коды на обычные акцизные марки

Министр также предложил запустить мобильное приложение или чат-бот, с помощью которых можно будет сканировать акцизные марки или проверять подлинность. Дубилет подчеркнул, что технологическая часть программы уже готова, а перед запуском проекта штрих-коды будут проходить тестирование.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 23

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