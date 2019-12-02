США подарили украинским полицейским 88 автомобилей (ФОТО)

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США продолжает поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине и подарили украинским полицейским 88 автомобилей

США продолжает поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря транспортные средства Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор во время передачи транспортных средств сообщил следующее: «Господин Клименко, поздравляю и спасибо, что пригласили нас сюда. Мы очень рады быть на этой церемонии передачи 88 транспортных средств. Это мероприятие является одним из важнейших моментов сотрудничества между полицией Украины и США.

Вы были на передовой реформы Национальной полиции Украины, включая ряд программ, например, реформирование патрульной полиции. Мне было очень приятно посетить один из проектов территориальных общин по вопросам полицейской деятельности. Это был очень впечатляющий проект.

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И я понимаю, господин Председатель, что многие из этих транспортных средств будут предоставлены ​​полицейским в территориальных общинах. Поэтому с большим удовольствием я вручаю Вам документы на передачу этих 88 транспортных средств. Этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся на большее количество подобных церемоний в будущем. Слава Украине!», — сказал Уильям Тейлор