СБУ блокировала контрабанду старинных японских артефактов

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СБУ блокировала контрабанду старинных японских артефактов на сумму $300 000.

Иностранный бизнесмен пытался незаконно ввезти японские артефакты на $300 000. Бизнесмен планировал тренироваться на настоящих самурайских мечах и проводить чайные церемонии по всем канонам. По крайней мере так следует из его таможенной декларации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Мужчина хотел незаконно ввезти в Украину три контейнера с японскими артефактами ХVIII-XIX века. Чтобы скрыть контрабанду, он задекларировал древности как бытовые товары и спортивный инвентарь.

Махинации коммерсанта раскрылись при осмотре груза на посту «Восточный» Киевской городской таможни ДФС. Вместо спортивного снаряжения в контейнерах были антикварные предметы интерьера в восточном стиле: старинное холодное оружие, предметы быта, мебель.

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Сейчас все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз. По факту контрабанды культурных ценностей следователи органов безопасности начали уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет с конфискацией.