СБУ блокировала контрабанду старинных японских артефактов
СБУ блокировала контрабанду старинных японских артефактов на сумму $300 000.
Иностранный бизнесмен пытался незаконно ввезти японские артефакты на $300 000. Бизнесмен планировал тренироваться на настоящих самурайских мечах и проводить чайные церемонии по всем канонам. По крайней мере так следует из его таможенной декларации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.
Мужчина хотел незаконно ввезти в Украину три контейнера с японскими артефактами ХVIII-XIX века. Чтобы скрыть контрабанду, он задекларировал древности как бытовые товары и спортивный инвентарь.
Махинации коммерсанта раскрылись при осмотре груза на посту «Восточный» Киевской городской таможни ДФС. Вместо спортивного снаряжения в контейнерах были антикварные предметы интерьера в восточном стиле: старинное холодное оружие, предметы быта, мебель.
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Сейчас все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз. По факту контрабанды культурных ценностей следователи органов безопасности начали уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет с конфискацией.