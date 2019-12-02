Кабмин объявил прием заявок от стартапов на финансирование

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Алексей Гончарук сообщил, что фонд стартапов должен полноценно заработать

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин объявляет прием заявок от бизнесменов на финансирование проектов Украинским фондом стартапов, информирует enovosty.com/news.

Гонарук сообщил, что фонд будет поддерживать инновационные компании, которым необходимы денежные средства. В Украине много талантливых предпринимателей, которые могут создавать крутые вещи, но у них нет ресурсов.

По словам премьер-министра, денежный размер Украинского фонда стартапов составит 440 миллионов гривень, то позволит выдавать бизнесменам примерно по 75 тысяч долларов. Фонд будем поддерживать только те стартапы, которые зарегистрированы в Украине.

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