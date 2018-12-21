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Назвали вещи, которые исчезнут к концу века

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали вещи, которые исчезнут к концу века
 
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Сейчас мы видим, как сильно меняется наша жизнь. Например, то, что вчера нам казалось чем-то нереальным, сегодня активно используем в нашем повседневном быту. В скором будущем ученые создадут новые приспособления, о которых нам еще приходится только мечтать. Эти новинки заменят многие вещи. Эксперты рассказали, что мы потерям.

Сегодня ключи и пароли самые распространенные способы, которые используются для идентификации. Но ключи легко теряются, а пароли — взламываются. Их уже скоро заменят новые технологии как биометрические идентификаторы: отпечатки пальцев, сетчатка глаз, голос, информирует enovosty.com/news.

Также в будущем исчезнут и многие профессии. Сейчас наблюдается тенденция к автоматизации производства. Другими словами, роботы заменят людей. Процесс роботизации идет очень активно, так что в ближайшее десятилетие некоторые профессии канут в воду.

В мире появляются множество бактерий, которые очень устойчивые к современным антибиотикам. Медикам нужно будет создавать новые препараты, которые смогут победить опасные вирусы, новые штаммы бактерий. Иначе эти болезни отправят нас снова в Средневековье.


Автор: Катерина Лукьянчук
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