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Игорь Чаленко: «И хоть медленными шагами, но мы все-таки идем к миру на Донбассе»

Главная » Последние новости » Новости общества » Игорь Чаленко: "И хоть медленными шагами, но мы все-таки идем к миру на Донбассе"
 
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал мир на Донбассе главным приоритетом внешней политики Украины

С вопросом относительно возможности достижения мира на Донбассе в ближайшее время «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что сегодня украинские власти продолжают курс, взятый на себя во время встречи в формате “нормандской четверки” в Париже еще в декабре 2019 года

“Конечно, сегодня, уже в декабре 2020 года, тяжело говорить об успехах. С одной стороны, есть и объективные причины. Например, та же ситуация с коронавирусом, которая отстрочила реализацию нужных инициатив. Но фактически, мы в этом году действительно получили улучшение ситуации на линии соприкосновения. Объективно количество обстрелов уменьшилось до минимума и они не несут, соответственно, системного характера. И поэтому можно считать, что это неплохие зачатки для достижения мира в последующих годах.

И если мы посмотрим на инициативу украинских властей, в частности, так называемый “План Кравчука” о проведении местных выборов, нормализации ситуации на Донбассе и реинтеграции, то если убрать конкретные даты, которые на сегодня нереализуемы, то это неплохой старт для переговоров и дальнейшего нахождения компромисса с другой стороной. Хотя сегодня очевидно, что РФ делает все, чтобы наделить ОРДЛО субъектностью и перевести Киев на двусторонние отношения с окккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Но тем не менее сегодня, по моему мнению, правильно делает власть, которая и на онлайн-встречах в рамках двусторонней контактной группы и в общении на уровне посредников в “нормандском формате” все-таки не дает уйти с этого процесса России.

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Поэтому, в принципе, мы показываем, что мы готовы идти на компромисс, готовы к достижению мира. Но, опять-таки, мы не даем перевести этот конфликт в формат “Украина-ОРДЛО”. Очень надеемся, что в следующем году ситуация будет еще более благоприятная. И этому будет содействовать обмен военнопленными между двумя сторонами. Однако мы знаем, что сегодня в этом есть трудности. Но, надеемся, что обмен все-таки состоится. И хоть медленными шажками, мы все-таки идем к миру на Донбассе”, — сообщает Игорь Чаленко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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