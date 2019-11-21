Синоптики: В Украине ожидается 13-градусный мороз

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Завтра в ночное время суток столбики термометров опустятся в некоторых регионах Украины до -13 градусов.

Как передают сотрудники Укргидрометцентра на своей странице в Facebook, завтра в Украине погода будет по-зимнему холодной, информирует enovosty.com/news.

По словам синоптиков, осадки 22 ноября маловероятны, однако температура будет низкой. Местами ночью похолодает до -13.

В среднем ночью по стране температура снизится до -5…-10 градусов. Холоднее всего будет на севере страны – до -13 градусов. Днем же здесь ожидается от -3 до +2 градусов.

В западных областях и на юге 22 ноября, ночью будет от -4 до +1 градуса, а днем ожидается 0…+5 тепла. Теплее всего будет на Закарпатье. Жители этого региона еще будут наслаждаться осенней погодой – ночью синоптики прогнозируют +2…+7 градусов, а днем +6…+11 градусов.

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Кроме значительного похолодания, завтра в Украине еще ожидается и довольно ветряная погода. Ветер будет восточным и южно-восточным, его скорость составит 7-12 м/с. На востоке, юге и западе также возможны порывы до 15-20 м/с. На Приазовье, согласно метеопрогнозу, возможен ветер со скоростью 25-28 м/с.