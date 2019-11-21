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СБУ блокировала попытку вербовки украинской чиновницы террористами «МГБ ЛНР»

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала попытку вербовки украинской чиновницы террористами «МГБ ЛНР»
 
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Контрразведчики СБУ блокировали попытку вербовки украинской чиновницы террористами так называемого «МГБ ЛНР»

Ехала к родственникам, а попала в руки пророссийских террористов. Контрразведка СБУ блокировала попытку вовлечения украинской чиновницы в преступную деятельность в пользу так называемого «МГБ ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Во время поездки к родственникам во временно оккупированный Луганск руководительницу подразделения одного из областных госучреждений задержали боевики квазиреспубликы. Боевиков заинтересовало то, что женщина имеет доступ к информации экономического и социально-политического характера.

Путем запугивания, шантажа и угрожая запретом въезда, террористы заставили ее подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Но несмотря на угрозы, чиновница не имела реального намерения работать на врага.

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Автор: Оксана Ельченко
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