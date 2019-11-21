СБУ блокировала попытку вербовки украинской чиновницы террористами «МГБ ЛНР»

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала попытку вербовки украинской чиновницы террористами «МГБ ЛНР» СБУ блокировала попытку вербовки украинской чиновницы террористами «МГБ ЛНР»

Закрыть Отправить

Контрразведчики СБУ блокировали попытку вербовки украинской чиновницы террористами так называемого «МГБ ЛНР»

Ехала к родственникам, а попала в руки пророссийских террористов. Контрразведка СБУ блокировала попытку вовлечения украинской чиновницы в преступную деятельность в пользу так называемого «МГБ ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ , информирует enovosty.com/news.

Во время поездки к родственникам во временно оккупированный Луганск руководительницу подразделения одного из областных госучреждений задержали боевики квазиреспубликы. Боевиков заинтересовало то, что женщина имеет доступ к информации экономического и социально-политического характера.

Путем запугивания, шантажа и угрожая запретом въезда, террористы заставили ее подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Но несмотря на угрозы, чиновница не имела реального намерения работать на врага.

Читайте: Зеленский обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле