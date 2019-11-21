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20.11.2019 г.
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Не забудьте надеть шапку: Украину покидает плюсовая погода

Главная » Последние новости » Новости общества » Не забудьте надеть шапку: Украину покидает плюсовая погода
 
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В Украине 21 ноября резко изменится погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

21 ноября, практически повсеместно усилится ветер до штормовых значений, информирует enovosty.com/news.

Днем в четверг в большинстве областей Украины 0-4 градуса тепла, на востоке до — 2 градусов мороза, в Одесской области, в Крыму и в западных областях + 4 + 10 градусов. Осадки вероятны в западной части Украины, а также Винницкой и Одесской областях.

«В Киеве 21-го ноября, в День Достоинства и Свободы, погода без существенных осадков. Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер! Температура воздуха в столице ближайшей ночью — около нуля, а в четверг вечером — внимание — снижение температуры воздуха до -1-4 градусов. В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно. Одевайтесь обязательно теплее, особенно вечером «, — сообщила Наталья Диденко.


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