Гослесагентство обнародовало штрафы за незаконно спиленные елки

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Зимние праздники уже не за горами. Сотрудники Гослесагентства решили напомнить украинцам, что за незаконно спиленные елки предусмотрены штрафы.

Гослесагентство призывает жителей Украины быть сознательными и приобретать только законно вырубленные ели. За самовольно спиленное дерево предусмотрены штрафы, информирует enovosty.com/news.

Специалисты рассказали, что размер санкций зависит не только от количества елей, но еще и от места вырубки. Об этом передают в пресс-центре Гослесагентсва.

Штраф рассчитывается после установки таких фактов:

— где росло дерево (в лесу, в населенном пункте или на территории природных заповедников),

— каким был диаметр ствола в коре возле шейки корня,

— возраст дерева.

К примеру за незаконную вырубку ели, не достигшей 41 года, диаметром до 10 сантиметров придется заплатить 498 грн 47 коп.. Если диаметр ствола был больше 10 сантиметров и меньше 14-ти – 878 грн 25 коп, от 14 до 18 сантиметров – 2 254 грн 97 коп..

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Помимо этого, согласно статьи 65 Кодекса об админнарушениях, нарушителю закона придется дополнительно еще заплатить штраф за незаконную рубку хвойных деревьев. Его размер составляет 30 – 60 необлагаемых минимумов. Размер санкции увеличивается, если спиливанием деревьев занимались должностные лица.