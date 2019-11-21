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Associated Press: Условия жизни украинских военных на фронте напоминают времена Первой мировой войны

Главная » Последние новости » Новости общества » Associated Press: Условия жизни украинских военных на фронте напоминают времена Первой мировой войны
 
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Условия жизни украинских военных на фронте напоминают времена Первой мировой войны

Медицинское оборудование, приборы ночного видения и радиолокационные радары, произведенные в США, играют важную роль в борьбе украинских войск с поддерживаемыми Кремлем сепаратистами на востоке страны. Иногда речь идет о жизни и смерти. Об этом сообщает Инна Вареница в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Поэтому, когда в этом году была задержана военная помощь США в размере 400 миллионов долларов, многие забеспокоились. Любая помощь в зоне конфликта, напоминающего ситуацию на фронте времен Первой мировой войны, помогает в окопах, где призывники и солдаты-добровольцы используют лопаты, чтобы укрепить стены, рубят дрова для самодельных печей и готовят себе еду из местных овощей и консервированных припасов.

Associated Press: Условия жизни украинских военных на фронте напоминают времена Первой мировой войны

Ростислав Покотыло показывает американский флаг внутри футляра для своего прицела ночного видения, которому он приписывает спасение своей жизни в 2017 году. «Я оказался в зоне боевых действий … Если бы не это, кто знает, что случилось бы», — говорит он. «С его помощью я мог видеть врага. И мы открыли огонь».

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Когда в Вашингтоне проходят слушания по импичменту, украинские войска на фронте рассказали Associated Press о своих надеждах и опасениях, связанных с конфликтом, унесшим 13 000 жизней.

В ходе слушаний демократы в Конгрессе утверждают, что президент США Дональд Трамп оказал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы он провел расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена при этом задерживая военную помощь Киеву. Трамп говорит, что помощь была задержана из-за проблем коррупции.

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Задержка помощи не была ощутимой с точки зрения поставки оружия и боеприпасов, однако она отразилась на украинских военных. Это оказало больше психологическое влияние, вызывая опасения, что США отвернутся от Украины. «Нам нужна поддержка, а без поддержки наших союзников мы не выиграем эту войну», — сказал Покотило.

Авдеевка находится далеко от Вашингтона. Один солдат находится в окопе с киркой, другой вешает мокрое белье на холоде, третий чистит свою винтовку Калашникова куском старой тряпки. В то время как помощь США помогла заполнить некоторые пробелы в военном потенциале Украины, а противоракетные радары являются одними из самых желанных военных систем, украинская армия по-пребоеприпасжнему полагается на стареющее оружие советских времен и часто испытывает недостаток в необходимых поставках.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 276

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