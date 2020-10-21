Вместо борьбы за жизни пациентов, Степанов борется за голоса на выборах, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Вместо борьбы за жизни пациентов, Степанов борется за голоса на выборах, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Вместо борьбы за жизни пациентов, Степанов борется за голоса на выборах, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко в кулуарах ВР рассказал, почему считает отчет министра здравоохранения Максима Степанова в Парламенте предвыборным пиаром направленным на зарабатывание баллов перед выборами, а отнюдь не эффективной работой министра в период бушующей эпидемии коронавируса в стране.

Гончаренко озвучил ряд вопросов к Министру Степанову, которые касались крайне низкого охвата тестирования населения, что повлекло за собой недоверие европейцев к достоверности украинской статистики и закрытию границ для наших граждан, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, нардеп посетовал, что не получил ответа, почему только 40% коек в опорных больницах оснащены кислородом, почему деньги из «ковидного фонда» были потрачены на дороги, почему неэффективно работают лаборатории, поскольку ожидание теста 5-10 дней, по словам Гончаренко, это нонсенс.

Кроме того, Гончаренко высказал свое возмущение тому, что в такой сложный период, когда рост заболеваемости в стране растёт в герметической прогрессии, министр здравоохранения занят выборами.

«Степанов первый номер от «Слуги народа» не местных выборах. Он рассказывает, какая страшная эпидемия бушует сейчас и что человечество ранее с таким не сталкивалось. И во время такой страшной эпидемии, ты, министр здравоохранения вместо того, чтобы бороться за жизни пациентов, пошёл бороться за голоса избирателей», — отметил Гончаренко.

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