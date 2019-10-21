В Украине вступает в силу Кодекс по процедурам банкротства
В Украине с 21 октября вступает в силу Кодекс по процедурам банкротства, который упрощает открытие производства по делам о банкротстве, имущественные споры с участием должника и другие процедуры
В Министерстве юстиции сообщили, что в Украине с 21 октября вступает в силу Кодекс по процедурам банкротства, информирует enovosty.com/news.
Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец отметила, что приведение действующего законодательства к мировым тенденциям должно положительно повлиять на экономическую ситуацию и инвестиционный климат в стране Благодаря принятию Кодекса Украина может подняться в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса.
Кроме того, Кодекс упрощает открытие производства по делам о банкротстве, имущественные споры с участием должника, освобождение активов должника из налогового залога, отмену арестов на имущество и т.д.
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Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства, который устанавливает восстановление платежеспособности должника или признания его банкротом, а также процедуру восстановления платежеспособности физического лица.