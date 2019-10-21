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В Украине продолжает сокращаться численность населения

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Численность украинцев за первые восемь месяцев 2019 года сократилась на 177 тыс. человек

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что численность украинцев за первые восемь месяцев 2019 года сократилась на 177 тыс. человек и на 1 сентября 2019 года составила 41,9 млн человек, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Госстата, в январе-августе текущего года естественная убыль населения составила 394,6 тыс. человек, в то время как за первые восемь месяцев прошлого года естественная убыль составляла 389,6 тыс. человек. Число умерших существенно превысило число новорожденных, а именно на 100 умерших пришлось 53 новорожденных.

В Украине продолжает сокращаться численность населения

В Госстате также сообщили, что количество приехавших в Украину превысило число выехавших из страны на 10 тыс. 34 человека, в то время как за первые восемь месяцев 2018 года этот показатель составил 10 тыс. 678 человек.

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Данные по миграционному движению населения составлены без учета временно аннексированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и временно оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях.


Автор: Оксана Ельченко
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