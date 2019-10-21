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Ученые составили список самых странных рептилий в мире (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые составили список самых странных рептилий в мире (ФОТО)
 
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21 октября — Международный день осведомленности о рептилиях — повод для пропаганды сохранения этих хладнокровных существ.

Рептилии — это группа позвоночных с кожей, состоящей из чешуи или пластин тела (или их комбинации), которую они часто теряют. Они хладнокровны, что означает, что их внутренняя температура тела и обмен веществ полностью зависят от температуры окружающей среды, информирует enovosty.com/news.

Самым ранним рептилиям в летописи окаменелостей более 300 миллионов лет. Сегодня в базу данных рептилий добавлено более 10 000 видов, включая крокодилов, аллигаторов, змей, ящериц и черепах.

Вот несколько самых странных видов этих существ:

Черепаха реки Мэри (Elusor macrurus)

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Мэри Ривер Черепаха

У черепахи с прической «панк-рок», зеленый ирокез на самом деле состоит из водорослей, но это не единственная странность этой рептилии. Черепаха реки Мэри может дышать под водой, используя специальные железы в своих гениталиях. По словам экспертов EDGE of Exsence, программы, возглавляемой Лондонским зоологическим обществом, она отделилась от всех других живых существ примерно 40 миллионов лет назад. Сегодня ее можно найти в Квинсленде, Австралия, и она находится под угрозой исчезновения.

Индийский гариальный крокодил (Gavialis gangeticus)

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Индийский гариальный крокодил

Этот крокодил, находящийся под угрозой исчезновения, получил свое название от «ghara», типа глиняного горшка, похожего по форме на луковицу в конце рыльца самца. Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщает, что его можно встретить в крупных реках Индии и Непала, когда он выходит из воды, чтобы размножаться или греться.

Зеленокровный сцинк (Prasinohaema virens)

Prasinohaema prehensicauda

Как следует из названия, кровь этих ящериц приобретает странный зеленый оттенок. Яркий цвет является продуктом высокого уровня токсичного зеленого желчного пигмента, называемого биливердин, концентрация которого у ящериц в 40 раз выше, чем то, что считается смертельным для человека.

Черепаха мата-мата (Chelus fimbriata)

Мата Мата черепаха

Черепаха мата-мата, найденная в мелких пресных водах и болотах Южной Америки, имеет жесткую оболочку. Морщины и неровности, которые покрывают ее кожу, действуют как камуфляж, позволяя черепахе маскироваться под кусок коры или грудку земли, а ее нос странной формы работает как трубка. Это означает, что черепаха может дышать, когда она остается погруженной под воду.

Мадагаскарская слепая змея (Xenotyphlops grandidieri)

Мадагаскарская слепая змея

Мадагаскарская слепая змея больше похожа на земляного червя, чем на змею. Как червь, она использует свою голову, чтобы зарыться в пески Мадагаскара, где добывает пищу. Это примитивный вид и единственный, оставшийся в своем роде — линия слепых змей, прослеживаемая более 60 миллионов лет назад. Она была указана как находящийся под угрозой исчезновения вид. Действительно, ее так редко встречают, что Мадагаскарская слепая змея не была замечена в течение 100 лет после ее открытия в 1905 году.

Свиноголовая черепаха (Carettochelys insculpta)

Свинья черепаха

Черепаха получила свое название от своего носа, который имеет вид как у свиньи. У этой особи также есть мягкая, подобная коже раковина и плавники. Черепаха может встречаться в некоторых частях Новой Гвинеи и Северной территории Австралии, но, как и многие животные, она часто является жертвой торговли экзотическими животными.


Автор: Оксана Ельченко
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